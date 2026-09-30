ドイツ代表の中盤センターの人選が「大きなテーマ」になっていること自体は十分に理解しているとしつつ、水曜日の夜の記者会見では世論に対して、より大きな忍耐が必要だと訴えた。

「私は25年間フットボールの監督をやってきたが、5日でダブルボランチが機能したことは人生で一度もない。そんなことはあり得ない」と、クロップは木曜日にミュンヘンで行われるセルビア戦を翌日に控えて強調した。キミッヒとヌメチャ本人たちには、こうした当然の立ち上がりの難しさは「まったく関係ない」とクロップは続けた。「ゼロだ。ナーダ。彼らはW杯でもこの組み合わせではプレーしていない。ヨーは右サイドバックで、フェリックスはインサイドハーフだった。彼はインサイドハーフでもあるが、局面によってはアンカーにもなる」

自身がDFBチームで進めようとしているプロセスにおいて必要な忍耐には、「選手をすぐに評価しないこと」も含まれるという。（…）「監督は新任だから時間を与えられる。でも選手にはもうその時間がない。こんなにおかしな話があるか。このスポーツはチームを通してしか機能しない。だからこそ、そのチームを築いていかなければならない」クロップはこう明言した。「選手たちは非常に良い、そして成功するサッカーをしたいと思っている。そこにはたどり着ける。ただ問題は、私たちの成長が世間の虫眼鏡の下で進められ、毎日評価されていることだ」

ユルゲン・クロップ体制のここまで2試合で、DFBイレブンの中盤はどうだったのか？

オランダでの代表初戦（1-1）でも、日曜日の失望的なホームでのギリシャ戦0-1敗戦でも、クロップは中盤センターでキミッヒを低い位置のアンカーに置き、ヌメチャを主将の周囲を担う2人のうちの1人として起用していた。キミッヒの前のもう一つのハーフスペースのポジションには、オランダ戦ではナディーム・アミリ、ギリシャ戦では驚くべきことに代表デビューのバンバセ・コンテが入っていた。

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立ち上がりの問題、とりわけアンカーやインサイドハーフのポジションでの課題について、クロップはこんな比喩も用いた。「バレエを一つ組み立てたとして――もちろん、私たちがそうだというわけではないが――4日後に公演しなければならないとしたら、互いにぶつかり合ってしまうだろう。ちなみに、私たちはそうはならなかった」と59歳の指揮官は語った。

キミッヒもヌメチャも、セルビア戦と日曜日のギリシャ戦に向けたクロップの第2次メンバーには入っておらず、すでにチームを離れているため、代表監督は中盤センターを再編せざるを得ない。 セルビア戦では、アレクサンダル・パブロビッチ、ヴィタリー・ヤネルト、フロリアン・ヴィルツが先発する可能性がある。