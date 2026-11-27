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レアル・マドリーはPSVに5-1で大勝し、チャンピオンズリーグで今季唯一の全勝を維持して首位に立つ。しかし、ジョゼ・モウリーニョ監督は優勝候補との見方を退け、人工知能による予測を「ナンセンス」と一蹴。決勝トーナメントのプレーオフ回避に目を向けている。

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レアル・マドリー、欧州での全勝を維持

レアル・マドリーは PSVに5-1で快勝 し、チャンピオンズリーグの順位表で首位の座を固めた。リーグフェーズ開幕から5試合で勝ち点を15に伸ばしている。

この勝利により、レアル・マドリーは今季のチャンピオンズリーグで唯一、全勝を維持するチームとなった。欧州での戦いが重要な局面に近づく中、モウリーニョ監督率いるチームは優位な立場にある。それでも指揮官は、大勝後すぐに過度な期待を戒めた。

モウリーニョ監督、AIと優勝候補論を一蹴

レアル・マドリーが首位を快走する中、優勝候補なのかという話題が浮上している。しかし、モウリーニョ監督は周囲の声やデータに基づく予測に浮かれることを拒んだ。

モウリーニョ監督はアラベス戦を前にした記者会見で、「チャンピオンズリーグについて語るには早すぎる。重要な局面である決勝トーナメントに、各チームがどのような状態で臨むかは分からない」と述べた。「我々を優勝候補だと言う人もいるし、人工知能もあるが、あれはナンセンスだ。一歩ずつ進むだけだ」

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指揮官が決勝を見据えるよりも重視しているのは、追加の決勝トーナメント・プレーオフを回避し、過密日程にあるチームの負担を軽くすることだ。

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「試合がこれほど重なっているので、プレーオフは戦いたくない」と続けた。「スーパーカップはおそらく2試合あり、コパ・デル・レイもある。あと勝ち点3か4でプレーオフを回避できる。それは重要だ」

紙一重の勝負とライバルを襲う負傷

モウリーニョ監督は慎重な姿勢を取る主な理由として、欧州での戦いの予測しがたさを挙げた。ライバルクラブの主力選手の負傷は、決勝トーナメントが始まる前に状況がいかに急変し得るかをすでに示している。

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「チャンピオンズリーグは常に紙一重の勝負だ」とモウリーニョ監督は説明した。「バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケインを失い、PSGはフヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエを失った。重要な試合での警告の累積も一つの要素だ。現時点では、まだ分からない要因が多い」

レアル・マドリーを待つ過密日程

レアル・マドリーには今後、複数の大会で厳しい日程が待ち受ける。次戦はサンティアゴ・ベルナベウでのラ・リーガ、アラベス戦だ。その後、レアル・ソシエダ、アスレティック・クラブと対戦し、12月9日には昨季のファイナリストであるアーセナルとの厳しい一戦でチャンピオンズリーグに戻る。