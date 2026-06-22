AIプラットフォーム専門の仏企業AVISIAは、集団・選手個人・チーム戦術・フィジカル・経験など数十の指標を分析し、2026年ワールドカップの結果を予測しています。

2026年ワールドカップ・グループ9第2戦では、フランス81％、イラク19％と予測し、フランスが圧倒的に有利だと示している。

フランスは初戦でセネガルに3-1で勝利し、イラクはノルウェーに1-4で敗れている。

フット・メルカートによると、この予測はAVISIAが分析した7指標中の6つでフランスが優るという結果に基づく。総合力、個人質、フィジカル、直近の勢い、メンタル、大会経験でフランスが上回っている。

初戦でセネガルを破ったフランスは、高い自信と戦力を維持して臨む。

攻撃力でもフランスが上回るとされ、 Mbappé の「決定力」99、Ousmane の「チャンス創出」99が示すように、試合の流れを変える武器を持つ。

一方、イラクも中盤のゼイダン・イクバルの正確なパスと高いボール奪取力が武器で、デシャン率いるフランスにとって厄介だ。

注目カードはアリ・アル・ハマディとダイオット・ウバメカノの対決。イラクFWはフランスDFキャプテンを破り、番狂わせを狙う。

ただし、フランスはフィジカル（82％対73％）、大舞台の経験、選手層で上回る。終盤30分で点差が広がる可能性もある。