今日月曜夜、70回目を迎える2026年バロンドール授賞式を開催するロンドン・パラディアムに注目が集まる。2025-2026シーズンにおける最優秀男女サッカー選手を表彰するこの舞台では、個人タイトルをめぐる激しい争いが繰り広げられ、各種予想はバルセロナの選手たちを舞台の中心に据えており、最重要タイトルの最有力候補の行方に関するサプライズも予想されている。

スペイン紙『スポルト』が掲載した人工知能による予想によれば、バルセロナの至宝ラミン・ヤマルが男子バロンドール獲得の最有力候補であるという。今シーズンを通じての卓越したパフォーマンスに加え、スペインが2026年ワールドカップで優勝すると想定されることの影響もあり、複数のスター選手との激しい争いがありながらも、投票レースで優位に立つ可能性があるとされる。

この予想によれば、2位にはバイエルン・ミュンヘンのイングランド代表フォワード、ハリー・ケインが入る。クラブと母国代表での豊富な得点記録が評価されたものだ。一方、3位にはスペイン代表のロドリが入った。2026年ワールドカップでの卓越したパフォーマンスによるもので、同レポートでは今シーズン中に彼がバルセロナへ移籍したことに言及されている。

最大のサプライズは、アルゼンチンのリオネル・メッシとフランスのキリアン・ムバッペがトップ3から姿を消したことだ。

ムバッペは同賞の最有力候補の一人とされているものの、レアル・マドリードおよびフランス代表での主要タイトル獲得の欠如が、その可能性に影響を及ぼす恐れがある。一方、メッシについても、その偉大な名声と並外れた歴史がありながら、バロンドール争いでの道のりは容易ではなさそうだ。

予想されるバルセロナの支配

女子部門では、アレクシア・プテジャスがバロンドールの表彰台に返り咲き、2021年と2022年の受賞に続いて3つ目のタイトルを戦績に加えると予想されている。一方、バルセロナのクラウディア・ピナとパトリ・ギハーロがそれぞれ2位と3位に入る。

バルセロナの予想される支配は他の賞にも及んでいる。予想によれば、最優秀若手選手に贈られるコパ賞はパウ・クバルシが、最優秀若手女子選手賞はビッキー・ロペスが受賞するとされる。さらに最優秀女子ゴールキーパー賞はカタ・コルに、最優秀女子得点王賞はエバ・パジョルに、最優秀女子監督賞はペレ・ロメウにそれぞれ贈られ、加えてバルセロナが最優秀女子クラブに選ばれるという。

男子部門の賞については、最優秀ゴールキーパー賞の争いでウナイ・シモンが筆頭に、最優秀得点王賞はハリー・ケインが、最優秀監督賞はルイス・デ・ラ・フエンテが挙げられており、最優秀男子クラブ賞はパリ・サンジェルマンが獲得すると予想されている。