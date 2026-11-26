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ヴィキングとの重要な欧州での一戦で、アレクサンダー・セルロートとともに得点したフリアン・アルバレス。アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、ファンの反応や最近の厳しい視線について問われると、攻撃はすべてアルバレスを経由すると語り、全面的に支持した。

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重要な得点を挙げたアルバレスをシメオネ監督が擁護

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が、ヴィキングとの重要な欧州での一戦で最近の得点欠乏に終止符を打ったフリアン・アルバレスを公の場で力強く擁護した。アルバレスはアレクサンダー・セルロートとともに得点し、アトレティコのトップ8入りに向けて欠かせない勝ち点3の獲得に貢献。サポーターの反応が分かれるなか、この得点でシメオネ監督も肩の荷が下りたのかと記者から問われた。

「いや、私は彼をとても尊重している。自分の責任を軽く見せる必要はない」 と、シメオネ監督は『Movistar+』に語った。「彼を信頼し、信じている。人として大好きだし、選手として擁護する」

「攻撃はすべて彼を経由する」

試合後の記者会見では、なぜアルバレスがベテラン主将コケと同じような熱烈な声援をスタンドから受けていないのか、さらに問われた。シメオネ監督は、同郷のアルバレスが最近得点できていなかったことへの懸念を一蹴。代わりにアトレティコの攻撃全体に対する影響力を強調し、目標達成にはアルバレスが力を発揮することが欠かせないと訴えた。

「私は彼に満足している。素晴らしい選手で、本当にいい人間だ。人として好きだし、選手として支える。選手としての彼を理解している」とシメオネ監督は説明した。「ここ数試合は得点していなかったが、攻撃はすべて彼を経由する。我々が望むところに到達するには、最高のフリアン・アルバレスが必要だ」

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セルロート、コケ、そして目立たぬ功労者ハンツコにも言及

シメオネ監督が取り上げたのはアルバレスだけではない。セルロートの得点復帰を喜び、90分を通じて中盤を難なくコントロールしたコケを称賛した。セルロートのゴールについては「彼自身もチームも、彼が得点することを必要としていた…試合のさまざまな局面で助けてくれる、あのタイプの選手はほかにいない」と語った。

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また、複数の役割をこなすDFダヴィド・ハンツコを「まさに成長の途上にいる」と称賛。出場時間が限られるなかでも献身的なアレハンドロ・グリマルドを評価し、バイエルン・ミュンヘンとバルセロナに最近敗れた後も、ロビン・ル・ノルマンへの信頼を改めて示した。

アトレティコ、土曜日のエルチェ戦へ切り替え

ヴィキングの左サイドからの脅威に対抗するため、イ・ガンインを交えて調整を施し、欧州で重要な勝ち点3を手にしたアトレティコだが、休む時間はほとんどない。

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シメオネ監督のチームは明日、練習を再開する。金曜日に最終調整を行い、土曜日の18時30分に行われる国内リーグのエルチェ戦に臨む。