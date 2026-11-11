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チェコ代表のサンティ・デニア監督は、スペイン代表にラミン・ヤマルがいないことはサッカーファンにとって大きな痛手だと認めた。スペインの年代別代表を率いた経験を持つデニア監督は、グループステージでの厳しい戦いによるプレッシャーを抱えながら、ネーションズリーグの重要な一戦で母国と対戦する。

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ファンにとって残念な知らせ

デニアは、ヤマル、ロドリ、ダニ・オルモが次のネーションズリーグの試合を欠場するという知らせは、試合を楽しみにするファンにとって望ましいものではないと認めた。スペインの3選手はそれぞれ負傷への懸念から離脱しており、欧州王者は影響力の大きい攻撃の担い手を複数欠いたままプラハへ向かう。かつてスペインの年代別代表を指導したデニアは、彼らほどの才能を持つ選手が観客を引きつける理由をよく理解している。

「ラミンにはいてほしかったが、それは我々が決められることではない。人々はラミンを見るためにチケットを買う。スペインがどんなチームを送り出し、我々がどんなチームを送り出せるか、見てみよう。我々には負傷者がいない。それが重要だ」と、『Cadena SER』が伝えている。

主力不在でも変わらない戦術

先発する選手が変わっても、チェコを率いるデニアは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームが同じ高いレベルの戦い方を見せると予想している。スペインは現在、勝ち点12でグループ首位に立つ。一方のチェコは4連敗を喫し、いまだ勝ち点を挙げられていない。デニアは、スペインの選手層の厚さを考えれば、誰が先発してもチームの「構造」は変わらないと語った。

「控えの選手たちの名前を挙げようか。それがスペインが最高である理由だ。彼らがここにいないのは残念だ。人々は彼らを見たがっているからね。ただ、我々は試合に勝ち、やるべきことをきちんとやろうとしている。我々にとっては何も変わらない。スペインの構造は同じだ。ラミンを守るには周囲の助けが必要だが、守備は常にチームとして行わなければならない。チームとして守り、攻める。我々は選手たちに個人での勝負を求めていない」とデニアは説明した。

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デニアにとって感慨深い再会

デニアにとって、この試合には大きな感情的意味がある。スペインのU-17、U-19、U-21代表で指導者を務めた経験から、現在フル代表で活躍する選手たちをよく知っている。特にバルセロナのMFフェルミン・ロペスについては、親子のような深い個人的なつながりを感じていると語り、現在の好調ぶりを称えた。

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「彼ら、選手たちについては客観的になれない。フェルミンのように、多くの選手を息子のように思っているからだ。彼の活躍がうれしい。今、とても充実している」とデニア監督は語った。

番狂わせへの道を探る

ネーションズリーグの順位表で最下位に沈むチームにとって、難しい挑戦となる。ワールドカップ後に代表から離れたエースストライカー、パトリック・シックを欠くことも、その難しさを増している。デニアはメンバーにいない選手について考え込むことを避け、今起用できる選手たちへの信頼を示した。また、パベル・ネドベドによる技術面でのリーダーシップに支えられ、チームは正しい方向に進んでいると確信している。

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「完璧な試合をしなければならない。セットプレー、守備の局面、プレス、低い位置での守備ブロック。達成できると選手たちに信じさせることが我々の仕事だ」とデニアは締めくくった。「我々は正しい道を進んでいる。選手たちがこちらのメッセージを信じていなければ、それは分かるものだ。だが実際には、選手たちも、パベル・ネドベドも、スポーツ部門の首脳陣も信じている。彼らはこの道のりを楽しんでいるし、これが進むべき道だ。我々はそう信じている」