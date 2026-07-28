レアル・マドリードは、ワールドカップのバロンドールを獲得したスペイン人MFロドリゴ・エルナンデスの獲得に向け、マンチェスター・シティへ正式なオファーを提示する準備を進めている。移籍金は最大6000万ユーロに達する可能性があり、コートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデをライプツィヒから獲得する交渉が成立次第、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で進められるチーム再建計画の一環として動き出す見込みだ。

スペイン紙『マルカ』は、この移籍成立をめぐってクラブ内には楽観的な雰囲気が広がっていると報じた。マンチェスター・シティの選手の獲得は、モウリーニョが指揮を執って以来率いてきた素晴らしいプロジェクトの集大成となるもので、中盤の要となるMFの補強はポルトガル人指揮官にとって不可欠なものだった。

モウリーニョは、アルゼンチン人のエンソ・フェルナンデスやポルトガル人のマテウス・フェルナンデスなど、いくつかの代替案を検討したうえで、レアル・マドリードの中盤を統率するのにロドリが最適な選択肢だと結論づけていた。それは、スペイン人選手の並外れた能力を際立たせた先のワールドカップでも証明された。

モウリーニョの評価に基づき、レアル・マドリードのスポーツディレクターはフロレンティーノ・ペレス会長へ詳細な報告書を提出した。会長は、ロドリが新プロジェクトを牽引するのに必要な資質をすべて備えていると判断し、交渉を進めることにゴーサインを出した。

30歳のロドリは、モウリーニョとスポーツディレクターが求める稀有な資質を備えている。統率力、戦術面での規律、試合を読み解く卓越した能力、そして極めて正確なパス配給などだ。これによりポルトガル人指揮官は、大一番で責任を担うことに慣れた選手を軸にチームを構築できることになる。

一方、マンチェスター・シティは、2027年に迫る契約満了もあり、看板選手の退団という考えを受け入れ始めた。関係筋によれば、この選手に対して深い敬意を抱くイングランドのクラブは、退団が選手本人の判断であるならそれを受け入れる意向だという。シティは、主力選手の一人を意に反して残留させることは望んでいない。

移籍金は5000万から6000万ユーロの間になると見積もられている。選手のイングランドのクラブとの契約が残り1年となっていることが理由で、これはできる限り早く交渉をまとめようとするレアル・マドリードにとって妥当な金額となっている。

守備陣を強化し、ポルトガル人のベルナルド・シウバの獲得で新たなタレントを加え、長期的視野で有望な選手としてディオマンデへ投資したうえで、ロドリは再建作業全体にバランスと方向性をもたらすことのできる補強となる。レアル・マドリードは、彼をサンティアゴ・ベルナベウにおけるモウリーニョの新時代を支える司令塔にしたいと考えている。