モロッコのワイダード・リヤディ（ワイダード・カサブランカ）は、チュニジア人指揮官ナスレッディン・ナビ氏との交渉を進展した段階に入れ、来たる期間におけるチームの技術的指揮を委ねようとしている。ポルトガル人監督パウロ・セルジオ・ブリト氏に対しては、シーズン開幕とともに期待外れの結果が続き、圧力が高まっている。

モロッコの「ヒスポルト」によると、ワイダードのイブラヒム・アルアスリ会長はナビ氏と連絡を取り、赤いチームの指揮を打診した。クラブ首脳陣はモロッコ人、外国人の複数の候補を検討した末に、同職の最有力候補の一人として同チュニジア人監督に落ち着いたという。

同じ情報筋によれば、ナビ氏はこのオファーに当初から前向きな姿勢を示しており、両者は本日交渉を再開し、契約の詳細や条件を協議する予定で、すべての条項で合意に至れば最終的な合意へと進む運びとなっている。

同チュニジア人監督がモロッコのプロリーグの雰囲気に戻りたいという意欲は、ワイダードがこの契約をまとめる可能性を高めている。ナビ氏はこれまでにモロッコでFARラバトとラジャ・リヤディの2度の経験を積んでおり、国内競争の性質やその圧力を熟知しているためだ。

一方でナビ氏は、交渉の計算の中に自らの技術的な要求も据えた。会長に対し、国内外の両面で力強く競い合えるまとまりのあるグループを築くにはある程度の時間が必要だと説明しており、これは今後の会談で主要な論点となることが見込まれている。

ワイダード首脳陣のこうした動きは、パウロ・セルジオ氏の指揮下で満足のいかない結果が続く中で起きている。チームは土曜夜、カサブランカのモハメド5世スポーツ複合施設のピッチで、ホームに迎えたイティハード・アマル・タズニットを相手に1-1の引き分けの罠にはまり、ポルトガル人の試みが終わりに近づき、ナビ氏の指揮による新たな段階が始まるとの憶測が高まっている。