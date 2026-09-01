レアル・マドリードは夏の移籍市場での動きを続けているが、今回はセカンドチームであるカスティージャを通じての補強である。マドリードの名門クラブは、UDログロニェスで最も注目される新進気鋭のタレントの一人である若手MFラティフ・イスマンの獲得に近づいており、将来的にトップチームへ昇格できるタレントでセカンドチームのプロジェクトを強化することを狙った動きだ。

番組『エル・チリンギート』のジャーナリスト、ラファエル・アセベドによると、レアル・マドリードとログロニェスの交渉は、両クラブ間の良好な組織的関係を背景に、すでに大詰めの段階に達しているという。イスマンのカスティージャ移籍は移籍市場が閉じる前に決着する可能性があると指摘した。

イスマンは19歳で、ログロニェスと2027年までの契約を結んでおり、契約における違約金の額は約50万ユーロとなっている。この金額は、若手タレントの将来に関する立場を崩さないスペインのクラブに対し、レアル・マドリードが選手を獲得するために支払わざるを得なくなる可能性がある。

イスマンは新シーズンに向けた準備期間で目覚ましい活躍を見せ、トップチームでプレーする機会を得たログロニェス・アカデミーの9人の選手のグループに含まれていた。彼はその能力を証明し、複数のスペイン・リーグのクラブの関心を引きつけた。

この選手は中盤で複数のポジションをこなせる点が特徴で、アンカーとしても、より前目のポジションでもプレーできる。さらにボールを奪う能力、チャンスを生み出す能力、相手のペナルティエリアに進出する能力を備えており、これらの要素が彼を近年ログロニェス・アカデミーから輩出された最も注目すべきタレントの一人にしている。

レアル・マドリードのこの動きは、2部リーグ昇格を争える若きタレントでカスティージャを強化するというクラブの計画の一環である。同チームがこの偉業を最後に達成したのは2012年のことだった。