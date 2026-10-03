コリエレ・デッロ・スポルトによると、イタリア側は今冬、エンドリッキを永遠の都へ迎え入れたい考えで、理想は買い取りオプション付きのレンタルだという。ジアロロッシは昨夏にもこのストライカーの獲得に動いていたが、その時は実現しなかった。

同紙によれば、ローマではエンドリッキを重要な補強として見ており、現在セリエA首位に立つクラブとブラジルの若手代表との関係は相思相愛だという。

今季のエンドリッキはモウリーニョの下で出場時間がわずか4分にとどまっている一方、ローマならジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の下で十分なプレー時間を期待できそうだ。そして、まさにそれこそがエンドリッキの望んでいることのようだ。

「フランスで彼は再び幸せを見いだした」と、父親は夏に語っていた。「レアル・マドリーは彼からプレー時間を奪ったんだ」。ドウグラス・ラモスが言及していたのは、昨季後半戦の息子のレンタル移籍のことで、この時エンドリッキはオリンピック・リヨンで輝きを放ち、その結果、カルロ・アンチェロッティのW杯メンバー入りを果たした。

「ブラジルの若手選手の問題は、試合に出ないために成長できないことだ。 それはエンドリッキにも起きているし、エステヴァンのような他の才能ある選手にも起きている」と、アンチェロッティはこの数日で語った。 「彼らは18歳や19歳で欧州へ渡り、ビッグクラブに加わるが、そこで実戦経験を得られない。実戦経験がなければ、成長することはできない」

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エンドリッキのレアル・マドリーでの時間はどうだったのか？

大きな期待を背負って、エンドリッキは2024年夏にパルメイラスからレアルへ移籍した。当時の監督はカルロ・アンチェロッティだった。イタリア人指揮官はそのデビューシーズン、若手のエンドリッキにそれほど多くの出場時間は与えなかったものの、それでも公式戦37試合で起用した。

その後、アンチェロッティの後任シャビ・アロンソの下ではエンドリッキはまったく構想に入らず、そのため冬にリヨンへ移籍。そこで21試合8得点8アシストという圧巻の成績を残した。それがW杯行きにつながり、アンチェロッティは5試合中4試合で彼をジョーカーとして起用した。レアル復帰後、エンドリッキはモウリーニョの下で再びアロンソ時代と同じ状況に置かれている。出場できていないのだ。

ローマに加入すれば、エンドリッキはガスペリーニの3-4-2-1で、かつてドルトムントでプレーしたドニエル・マレン、そして2人のアルゼンチン人、パウロ・ディバラとマティアス・スーレとポジションを争うことになる。