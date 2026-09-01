ティロ・ケーラーが移籍期限日のデッドラインデーに、ASモナコからアムステルダムのアヤックスへ驚きの移籍を果たす可能性が浮上している。現地ではドイツ人2選手、ユリアン・ブラント、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンと合流することになるという。これはSkyやAlgemeen Dagbladなど複数メディアが報じた。

報道によると、契約には買い取りオプションが付かない見込みのレンタル移籍が検討されており、アヤックスがケーラーの給与の大部分を負担するとみられている。29歳のDFの移籍交渉はかなり進展しているというが、まだ正式決定には至っていない。

ケーラーはモナコと2028年まで契約を残しているが、今季ここまでクラブの公式戦最初の4試合では出場時間はわずか1分のみ。フィリペ・ルイス監督の構想には入っていない。

アヤックスは右利きDFを模索、伊藤はバイエルン残留

ここ最近ではASローマやアイントラハト・フランクフルトへの移籍のうわさもあったが、アムステルダムではこのドイツ代表28キャップの選手を守備の中央の補強として見込んでいる。ミシェル・サンチェス監督の下では、19歳のアーロン・ボウマンしか右利きの選手がいないためだ。

一方で、バイエルン・ミュンヘンのセンターバックで、もともと左利きでもある伊藤洋輝がアヤックスへ移籍することはない。 これはFCBのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントが、最近になって移籍のうわさが出ていたことを受け、火曜午前の記者会見で認めた。