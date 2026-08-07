レアル・マドリードの至宝であるブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールが、名門クラブとの契約延長をめぐる自身の立場を明確にした。彼は代理人に対し、サンティアゴ・ベルナベウでのプレー継続への意欲を強調するとともに、退団が選択肢となるのはただ一つの状況、すなわちクラブがもはや自身の残留を望まないと感じた場合のみだと言い切った。

ブラジル紙「グローボ」が伝えたところによると、ヴィニシウスは交渉の場で、レアル・マドリードでの将来について明確な決意を示した。「僕がレアル・マドリードを去るのは、彼らが僕を必要としていないと感じたときだけだ。ここは僕のクラブだ」。この言葉は、自らが輝きを放ち、世界最高峰のスター選手の一人へと成長したチームへの、選手の深い結びつきを映し出すものであった。

このブラジル人フォワードの立場が示されたのは、契約延長交渉が数か月にわたって複雑な状況に陥っていた時期であった。両者の間で新契約の金銭的な詳細をめぐる意見の相違があり、その中心にはサイン料の額や、パフォーマンスに連動するいくつかの条項があった。現行契約が2027年6月に満了に近づく中、クラブ首脳陣は、わずか1シーズン後にチームの最重要選手の一人を無償で失う事態を避けるため、この案件を早急に決着させる必要に迫られていた。

報道によれば、ヴィニシウスは肖像権の変更に関する条件を一切提示しておらず、また金銭的な要求が彼の立場における主要な要素でもなかった。選手は、自らの家とみなすクラブであるレアル・マドリードでキャリアを続けたいという願いに重点を置いており、それが両者の見解を近づけ、最終合意に達する一助となった。