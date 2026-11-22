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ニック・ヴォルテマーデがユーヴェで再び得点を挙げ、好調ぶりを示した。チームメイトを助ける場面もあった。

ヴェネツィアFCに4-0で勝利した試合 で、ニック・ヴォルテマーデはチームメイトのランダル・コロ・ムアニにPKを譲った。試合後、ユヴェントスのFWがその理由を明かした。

ドイツ代表FWは、セリエA最下位の相手に大勝したこの試合でハーフタイムから出場。53分に自ら得点を挙げ、後半のゴールラッシュの口火を切った。59分にはテウン・コープマイネルスの2点目もアシストした。

フアン・カバルが65分に追加点を挙げた後、69分にはコロ・ムアニがヴェネツィアのペナルティーエリア内で倒され、ユヴェントスにPKが与えられた。当初はヴォルテマーデがボールを手に取り、ペナルティースポットで主審の合図を待っていた。しかし、合図が出ると、かつてブンデスリーガでプレーしたFWはコロ・ムアニにボールを渡した。コロ・ムアニはその贈り物を受け取り、難なく決めた。

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ヴォルテマーデは試合後、DAZNで「前回は彼が僕にボールを渡してくれた。僕たちには互いに自信が必要なんだ」と説明した。「助け合える機会があるなら、そうする。彼にボールを渡した『いい人』を演じるつもりはない。僕にとってはごく普通のことだった。彼はいいやつだ。PKを蹴って、決めたんだから」

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実際、かつてフランクフルトでプレーしたコロ・ムアニは10月末、ヨーロッパリーグのスタッド・レンヌ戦でもヴォルテマーデに同じような形で手を貸していた。引き分けに終わったその試合で、コロ・ムアニはドイツ代表FWにPKを譲り、ヴォルテマーデが決めて2-2の最終スコアとした。

ニック・ヴォルテマーデはユヴェントスで何得点を挙げた？

ヴォルテマーデにとって、ヴェネツィア戦のゴールはリーグ戦10試合目でようやく2点目だった。ヨーロッパリーグでは4試合で3得点を記録しており、公式戦全体では16試合で5得点となる。さらに4アシストも記録している。

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この勝利でユヴェントスは、リーグ戦でチャンピオンズリーグ出場圏内との差を広げられずに済んだ。12試合を終えて勝ち点21を積み上げているが、首位ラツィオとの差はすでに11ポイントに達している。

それでもヴォルテマーデは、チームの状態が最近上向いていることを強調した。「重要な勝利だ。代表ウィークの後は、再びリズムをつかむのがいつも難しい。厳しい試合になると分かっていたけど、後半はかなりいいプレーができたと思うし、重要な場面で得点できた」