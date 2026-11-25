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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガルのアフリカ・ネイションズカップ2025優勝を確定させる裁定を下したことを受け、セネガル代表の選手たちはさまざまなメッセージを発信した。代表ユニフォームを飾ることになる2つ目の星を祝う声がある一方で、大会決勝以来この問題をめぐって論争が続くなか、モロッコの人々に向けて友愛のメッセージを送る声もあった。

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セネガル代表GKモリー・ディアウは、今回の裁定に大きな喜びを表した。スポーツ仲裁裁判所が大陸選手権の前回大会王者をめぐる論争に決着をつけたことで、セネガル国民全体にとって誇らしい瞬間になったという考えだ。ディアウは自身のSNSに「大きな喜び、そして国民全体にとって何という誇りだろう！祝福と敬意に満ちた雰囲気の中で、この勝利を楽しもう」と投稿し、祝賀がこの偉業の価値にふさわしいものになることを願った。

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セネガルの守護神はメッセージの中で、モロッコの人々にも特別な言葉を送った。大会決勝とその後の裁定をめぐって対立があったとはいえ、スポーツでの競争が両国民の関係に影響を及ぼすべきではないと強調する狙いがあった。ディアウは「モロッコの兄弟たちに友愛のメッセージを送りたい。競争を離れれば、僕たちはひとつのアフリカの民だからだ。サッカーは僕たちを結びつけるものであって、決して分断するものであってはならない。結局のところ、勝者はアフリカ全体なんだ！」と続け、試合結果や競争を超えたアフリカの絆を強調してメッセージを締めくくった。

一方、セネガル代表主将のカリドゥ・クリバリは、ファンや国民のアイデンティティにとってのタイトルの価値に焦点を当てた。ピッチ上で勝ち取った結果が公式に認められたことは、大会に出場した選手たちの枠を超えた勝利だと捉えている。

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アル・ヒラルに所属するDFは、スポーツ仲裁裁判所の裁定が発表された後、自身のSNSで次のようにメッセージを発信した。「ピッチの上で手にする勝利もあれば、国民全体の心の中で手にする勝利もある。そしてこの勝利は、その両方を兼ね備えている」

さらに「スポーツ仲裁裁判所はそれを確認した。セネガルは2025年のアフリカ王者だ。だが、この裁定が下されるずっと前から、あなたたちはそこにいてくれた。あなたたちの祈り、窓を飾った国旗、熱気、そして僕たちをひとつにする誇り、テランガの民の誇りが」と続けた。

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また「ダカールからジガンショール、そして世界の隅々に至るまで、あなたたちは僕たちの12人目の選手だった」と語ったセネガル代表主将は、「今日、ピッチ上で勝ち取った結果が公式に取り戻された。こうして2つ目の星が僕たちのユニフォームを飾る。国全体のものである勝利の象徴として」と付け加えた。アル・ヒラルのDFは代表のチームメイト、スタッフ、そしてセネガルサッカー連盟への感謝も忘れず、「この戦いを共にした兄弟たち、スタッフ、そして連盟に感謝したい。でも何よりも、セネガルの皆さん、ありがとう。このタイトルはあなたたちのものだ」と述べた。

セネガル代表主将は最後に、自身の国民としてのアイデンティティへの誇りを示し、「セネガル人であることを誇りに思う。ライオンの一員であることを誇りに思う」と記して、母国の国旗と大会トロフィーの絵文字を添えてメッセージを締めくくった。

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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、モロッコ代表に不戦勝の形でタイトルを与えたアフリカサッカー連盟（CAF）の従来の決定に対するセネガルサッカー連盟の異議申し立てを認め、火曜日にセネガルのアフリカ・ネイションズカップ2025優勝を確定させた。これにより、セネガル代表のユニフォームには2つ目の星が加わることになった。

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