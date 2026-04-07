レアル・マドリードのスター、キリアン・エンバペは、UEFAチャンピオンズリーグでの両チームの一戦で、バイエルン・ミュンヘンのGKであるドイツ代表マヌエル・ノイアーの堅守を打ち破ることに成功した。

エンバペは後半、ドイツ人守護神の連続セーブの後、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが供給した正確なグラウンダーのクロスを生かして、ノイアーのゴールネットを揺らし得点を記録した。

しかし、今週火曜日の夜に「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦は、バイエルン・ミュンヘンが2-1で制した。

ノイアーは試合で際立った活躍を見せ、ペナルティエリア内外から放たれたレアル・マドリードの危険なシュートを9本セーブした。

今日の試合でノイアーはエンバペにとって“壁”となり、複数の場面で得点を阻止した。とりわけフランス人FWは、大陸大会での1シーズン最多得点者としてのクリスティアーノ・ロナウドの記録に並ぶことを目指している。

だがエンバペのゴールにより、ノイアーはレアル・マドリード相手に生涯初めてクリーンシートで終えることができなかった。ドイツ人GKはこれまで“白い巨人”と9回対戦しており、毎回失点している。

ノイアーはセーブ後に挑発的なジェスチャーでエンバペに挑む場面もあり、両者の一騎打ちの様相を呈した。

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この対決は、約6年前に起きた出来事を想起させる。当時ノイアーは、エンバペが前所属のパリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグのタイトルを手にすることを阻んだ。

その頃エンバペはPSGで絶頂期にあり、フランス勢は優勝最有力と見られていた。しかしノイアーが立ちはだかり、2020年の決勝でバイエルンを1-0の勝利へ導いた。

現在に至るまで、エンバペはチャンピオンズリーグでの初タイトルを探し続けている。来週の第2戦でもノイアーが同様の輝きを見せれば、フランスのスターを再び大会から追い落とし、その苦しみが続く可能性がある。