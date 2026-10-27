「二度と敗者と呼ぶな」サッカー界、長年の嘲笑を経てハリー・ケインに敬意

世界各国の新聞は、イングランド代表のハリー・ケインが2026年バロンドールを受賞したことを讃えた。バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表で傑出したシーズンを送った末、33歳にしてサッカー界最高の個人賞を手にし、タイトル獲得の遅れを理由に長年つきまとってきた批判に終止符を打った。

各国のメディアは、バイエルン・ミュンヘンのこのストライカーが達成した記録的な数字と、頂点に至るまでの長い道のりに光を当て、彼の戴冠は長らくその能力を軽んじられてきた選手の勝利であると評した。ケインは自らをサッカー界の大物たちの中に押し上げ、25年ぶりにバロンドールをイングランドへと取り戻したのだ。

「キング・ハリー」

フランス紙「レキップ」はケインを「キング・ハリー」と表現し、イングランド代表のキャプテンが個人・チームの両面で傑出したシーズンを経て、33歳でこの賞に輝いたと伝えた。

同紙は、ケインが65試合で73ゴールを記録したことや、バイエルン・ミュンヘンの成功への貢献、さらにはイングランド代表をワールドカップ3位へと導いたことを強調した。ケインはフランスのキリアン・ムバッペとスペインのラミン・ヤマルを上回り、両者はそれぞれ3位と4位にとどまった。

同紙の見出しの一つには、「もう二度と彼を敗者と呼ぶな」という明確なメッセージが掲げられ、長年タイトルに恵まれなかったことを理由にこのイングランド人ストライカーを追ってきた批判を指し示していた。

また「レキップ」は紙面版で、スペインのアレクシア・プテジャスがキャリア3度目となるバロンドールに輝いたことにも光を当てた。

「平凡なスター」

一方、イタリア紙「ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト」は、夢の実現へと向かうケインの道のりに焦点を当て、33歳で、しかも故郷ロンドンでバロンドールを獲得したことは、彼のキャリアにおける特別な瞬間であると伝えた。

同紙は、式典の開催地がパリから英国の首都へと移ったことが、このイングランド人ストライカーの戴冠に特別な趣を与えたと評し、1面の見出しでその偉業を讃えた。「ケイン、新たな王はイングランド人」。

「キング・ケイン、世界の王」

ドイツ紙「ビルト」はバイエルン・ミュンヘンのストライカーの戴冠を讃え、マティアス・ザマーが同賞を獲得して以来およそ30年ぶりに、この賞をドイツのリーグへと取り戻したと評した。

同紙はケインの言葉を伝え、「バイエルン・ミュンヘンでプレーできることは大きな名誉だ」と語ったと報じ、さらに「このトロフィーをバイエルン・ミュンヘンに持ち帰れて嬉しい」と付け加えたと伝えた。

またこのイングランド人ストライカーは、病院から式典を見守っていた指揮官のバンサン・コンパニにメッセージを送り、こう語った。「あなたは病院からこれを見ているでしょうが、これが少しでもあなたの力になればと願っています」。

「イングランドのスター」

英紙「デイリー・ミラー」は、ケインがバイエルン・ミュンヘンで送った傑出したシーズンに光を当て、昨シーズンこのドイツのチームで51試合51…51試合61ゴールを記録したことや、ブンデスリーガとDFBポカールの2冠達成に貢献したことを伝えた。

同紙は、これらの数字がこのイングランド人ストライカーを最有力候補の一人に押し上げ、ついにキャリア初となる同賞を獲得するに至ったと評した。

そう、彼にはできる

「ザ・サン」紙は、ケインの戴冠は驚異的な得点記録への評価によるものであり、25年ぶりにバロンドールを獲得したイングランド人選手となったと伝えた。

そして、ムバッペとヤマルが同賞の有力候補に名を連ねる中、争奪戦で彼が直面した競争の激しさに言及した。

「執念のストライカーの戴冠」

フランス紙「ル・パリジャン」は、ケインのキャリアにおける大きな変化に焦点を当てた。彼はその能力を、ゴールを決めるのが得意なストライカーとしてのみ矮小化され、その潜在能力に十分な評価を受けてこなかった選手だった。

同紙は、この選手がバイエルン・ミュンヘンへの移籍と自己の再発見を経て世界サッカーの頂点に到達し、彼が生まれた地であるウォルサムストウからおよそ15キロの場所で2026年バロンドールに輝いたと伝えた。

イングランドの渇きの終焉

英紙「ガーディアン」は、ケインの受賞は25年続いたイングランドの待望に終止符を打つものだと評し、この賞はヨーロッパ・ゴールデンシューを獲得し、バイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ制覇に貢献し、さらにワールドカップで母国代表として際立ったパフォーマンスを見せたシーズンへの報酬として与えられたと伝えた。

また同紙は、この選手の謙虚さを称賛し、その人柄と成功への向き合い方が、ピッチ内外での彼の偉業の価値をさらに高めていると評した。

ケインより多くのゴールを決めたのはメッシだけ

ポルトガル紙「ア・ボーラ」は、このイングランド人ストライカーの得点記録に光を当て、その才能と粘り強さがついに同賞の獲得という形で実を結んだと伝えた。彼は大きなタイトルを手にするまでに30歳を超えるのを待たねばならなかった。

同紙は、ケインがシーズン中に73ゴールを記録し、クリスティアーノ・ロナウドが1シーズンに達成した69ゴールという数字を上回ったと伝えた。一方で、最高記録の持ち主はリオネル・メッシのままである。

つい最近まで彼を嘲笑していた

ブラジル紙「オ・グローボ」は、ケインのキャリアにおける皮肉に焦点を当てた。彼は長年タイトルを獲得できなかったことで嘲笑を浴びたが、バイエルン・ミュンヘンへの移籍後、そのイメージは一変した。

同紙は、この選手が待望の時期に終止符を打ち、ブンデスリーガ、DFBポカール、ドイツ・スーパーカップなどのタイトルをこのドイツのクラブで獲得し、65試合で73ゴールを記録した傑出した得点力のシーズンを土台にバロンドールに輝いたと伝えた。