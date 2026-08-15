スペイン紙『Marca』の情報によると、ドイツ王者バイエルンの放出候補を巡る争奪戦にニューカッスル・ユナイテッドも加わったという。報道では、マグパイズはすでにこのポルトガル人選手に対し、具体的な3年契約を提示したとされている。

ニューカッスルはアーセナルへ移籍したブルーノ・ギマランイスの後継者を探している。パリーニャは、ドルトムントが移籍金1億ユーロ超を要求するとされるフェリックス・ヌメチャに比べ、より安価な代替案となり得る。とりわけクラブは、ドイツ代表ニック・ヴォルテマーデを巡り、数多くの主力選手と決して理由なく別れたわけではなかった。その多くの放出の背景には、アンソニー・ゴードンやサンドロ・トナーリも含め、プレミアリーグとUEFAの財務規則がある。そうでなければ、高額の罰金や、場合によっては移籍禁止処分さえ科される恐れがある。

パリーニャにはおそらく2000万～2500万ユーロが必要になる。だが、買い取りオプション付きのレンタルはバイエルンにとって選択肢ではない。 そのため、マックス・エーベルルら首脳陣は最近、アストン・ヴィラにも断りを入れた。「アストン・ヴィラがジョアンについてわれわれに接触してきたと報じられていたが、それは事実だ。しかし、アストン・ヴィラとは合意に至らないだろう。単純にうまくいかない。なぜなら、われわれは他クラブに押しつけられた条件を受け入れなければならない状況にはないからだ」と、FCBのスポーツ担当取締役は金曜日の記者会見で強調し、強い姿勢も示した。

RBライプツィヒ戦では、パリーニャはそれまでのテストマッチとは異なり、すでにバイエルンのメンバーから外れていた。当初は説明はなかった。ただ、他クラブとの話し合いのために外された可能性は十分にある。加えて、移籍ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノは、ニューカッスルが過去24時間以内に改めてFCBに電話し、移籍の可能性について問い合わせたと伝えている。

バイエルン・ミュンヘン：ジョアン・パリーニャ以外に誰が去るのか？

ニューカッスルがパリーニャの獲得を目指しているとされるのは、驚きではない。31歳の同選手は今なおプレミアリーグで非常に高い評価を受けている。ミュンヘン移籍前にはフラムで存在感を示した。レンタル先のトッテナム・ホットスパーでも、終了したシーズンに好印象を残した。スパーズにとって低調なシーズンで、あわや降格というところまでいきかけたにもかかわらず、この守備的MFは45試合で10得点関与を記録した。

パリーニャに加え、バイエルンはサシャ・ボエとブライアン・サラゴサも放出したい考えだ。ただ、現時点でこの2人について早期決着の気配はない。 もしミュンヘンに残ったとしても、ヴァンサン・コンパニ監督の下では、2人もパリーニャ同様におそらくもはや役割を担わないだろう。

ただ、7月末には名誉会長ウリ・ヘーネスが意外にも融和的な言葉を口にしていた。「今、われわれが何人かの選手を放出できれば――そしてそれこそがわれわれの望みなのだが――、もちろんそれは良いことだ。ただ、ひとつはっきり言いたい。バイエルンとの契約は不可侵だ。つまり、最終的に適切な解決策が見つからなければ、その選手たちは残すことになる」と説明した。