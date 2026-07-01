国際サッカー連盟（FIFA）のソーシャルメディア保護部門は、ワールドカップのグループステージ期間中、選手やサポーターを狙った憎悪表現が殺到したと発表した。

FIFAの監視システムは、公式報告書によると、さまざまなSNS上で約8万9000件の侮辱投稿を検知した。 その1割超は露骨な人種差別で、不適切投稿全体の11％を占め最大だった。

FIFAは、この数字が2022年カタール大会の統計と比較して3％増加しており、デジタル空間での人種差別が着実に増え、選手たちの安全と精神健康への現実的な脅威になりつつあると指摘した。

自動分析対象となった投稿・コメント約600万件のうち、22万5000件が精査され、8万9000件以上が削除、18万1000件が予防的に非表示となった。

FIFAはさらに1,000件の不審アカウントを特定し、継続調査すると表明した。特に注目すべきは、高度なソーシャルメディア管理システムが法執行機関用のデジタル証拠を収集・記録している点だ。

保護サービスは法的要件を満たす100件超を特定し、訴訟のため管轄司法当局へ正式送致予定。デジタル空間は無法地帯ではないという明確なメッセージを示した。