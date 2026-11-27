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マンチェスター・シティの財務規則違反をめぐる問題が、新たな局面を迎えていると複数のメディアが報じた。プレミアリーグのライバルクラブが、同クラブのオーナーに売却を強制することを望んでいるという。9シーズンにわたる違反で有罪とされたことに対する、追加の処分としての措置だ。

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マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財務規則に違反したとする告発に加え、リーグによる調査への非協力に関する多数の告発で有罪とされ、それに伴う処分についての正式な決定を現在も待っている。

英国放送協会『BBC』によると、少なくとも3つのプレミアリーグのクラブの関係者が、アブダビ出身のマンチェスター・シティのオーナーをクラブから排除すべきだと考えており、追加の制裁措置として売却を強制する案を提起しているという。

シティには厳しい処分が科される可能性があるとみられている。降格圏の瀬戸際に追い込まれかねない大幅な勝ち点剥奪や、巨額の罰金などだ。しかし、一部のライバルクラブが掲げる要求はさらに踏み込んだもので、クラブの所有権の変更にまで及んでいる。

ただし、プレミアリーグのクラブにこうした決定を下す権限はない。その権限を持つのは独立フットボール規制機関（IFR）であり、同機関は極端なケースにおいて、クラブの役員を解任し、さらには売却を強制する権限まで有している。

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同機関のデイヴィッド・コーガン委員長は今週、英国議会の文化・メディア・スポーツ委員会の公聴会に出席し、クラブの名前や規模、案件の性質に関係なく、必要な措置を講じることをためらわないと強調した。

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コーガン委員長は「クラブの名前も、クラブの規模も、案件の大きさも忘れてほしい。あるクラブが一定の規模を持っているというだけで、そのクラブに対する法的な義務を無視することなど到底できない」と語った。

さらに、同機関はプレミアリーグの独立委員会が収集した証拠と、その証拠について上訴審で下されるあらゆる判断に基づき、法律と提示される状況に応じて適切な措置を講じると付け加えた。

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コーガン委員長は続けて「証拠はすでに有罪判断が下されたことで評価済みだ。したがって、我々には措置を講じるために必要な意思が間違いなくある。立法者から託された任務を遂行していることを明確に示さなければならないし、結果がどうであれ、我々はそれを実行する」と述べた。

報道によれば、同機関はシェイク・マンスールをはじめとするマンチェスター・シティのオーナーと、マンチェスター市の政治関係者との関係をめぐる疑問から、圧力を強められている。その政治関係者には、同市の元市長で現首相のアンディ・バーナムも含まれるという。

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こうした動きは、英紙『ザ・サン』が、マンチェスター・シティのカルドゥーン・アル・ムバラク会長が英国のジョナサン・レイノルズ・ビジネス相との商談の中で、クラブが受けている調査の問題を持ち出したと報じたことを受けたものだ。アル・ムバラク会長は、アブダビの政府系ファンドであるムバダラ・インベストメント・カンパニーのトップも務めている。

アブダビは2008年のクラブ買収以降、マンチェスター市に約10億ポンドを投じたとみられている。一方、告発によれば、シティは2009年から2018年にかけて、架空とされる商業契約を通じて約9億ポンドを隠蔽していたという。

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上訴審の審理は、新たなファストトラック手続きにより、9月30日の正式な申し立てから約12週間かかる見通しで、イースター前に最終決定が下される可能性がある。

マンチェスター・シティに対する財務上の告発とは？

この問題の核心は、マンチェスター・シティが9シーズンにわたり、架空の商業契約を通じて約9億ポンドを隠蔽したとするプレミアリーグによる告発だ。

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報道によると、クラブは当初の115件の告発のうち114件で有罪とされ、その後、告発の総数は130件に増えた。告発は主に6つのカテゴリーに分かれている。

2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけて、スポンサー収入、関連当事者、運営コストについて正確な財務情報を提出しなかったことに関する告発が50件。

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2009-10シーズンから2012-13シーズンにかけて、監督への報酬と給与の詳細を完全に提出しなかったことに関する告発が8件。

2010-11シーズンから2015-16シーズンにかけて、選手への報酬と給与の詳細を完全に提出しなかったことに関する告発が12件。

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2013-14シーズンから2017-18シーズンにかけて、欧州サッカー連盟（UEFA）のクラブライセンス規定およびファイナンシャル・フェアプレー規定に違反したことに関する告発が5件。

2015-16シーズンから2017-18シーズンにかけて、プレミアリーグの収益性および持続可能性に関する規則に違反したことに関する告発が25件。

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2018-19シーズンから2022-23シーズンにかけて、プレミアリーグの調査に協力しなかったことに関する告発が30件。