予選不振で期待値は低い。カウンターサッカーが武器のスウェーデン代表に注目。

間もなくアメリカ・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップが開幕します。オランダ代表が世界一になるには、まず日本、チュニジア、スウェーデンと同居するグループを突破しなければなりません。そこで6月20日にヒューストンで行われるオランダ対スウェーデンの試合を前に、スウェーデンの現状を解説します。

ロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表は、大会前にアルジェリアやウズベキスタンと親善試合を行い、6月14日に日本と初戦を迎える。第2戦ではグラハム・ポッター監督率いるスウェーデンと対戦する。では、スウェーデンの戦力はどうか。まずは対戦履歴を見てみよう。

通算25試合では11勝8敗6分けとオランダが優位で、この傾向は当分変わりそうもない。

直近の2試合は2018年ロシアW杯予選で、初戦は1-1の引き分け。オランダは終了間際にバス・ドストのヘディングが認められず物議を醸した。 ロシアW杯最終予選でロッベンが代表引退を表明した一戦では、オランダは大勝が必要だったが2得点も及ばず。スウェーデンはその後プレーオフでイタリアを破り本大会へ進んだ。

驚きの予選突破

ここからは本大会に目を向けよう。スウェーデンの出場自体、すでに驚きだ。

スイス、コソボ、スロベニアと同居した予選グループでは最下位に終わった。 勝ち点2で最下位に沈み、2大会連続の本大会出場を逃すかと思われた。しかしネーションズリーグ・グループC1を制しプレーオフに進出。

準決勝でウクライナを3-1で破り、決勝ではポーランドを下した。終盤にFWヴィクトル・ギョケレス（アーセナル）が決勝点。ブラグルトは劇的な形で本大会行きを決めた。

期待は低い。

スウェーデンのW杯への道は波乱万丈だった。 劇的な予選突破だったため、期待は高まっていない。それでもポーランド戦の勝利で自信はついた。スウェーデンのサッカーファンは今夏、大きな期待はしていない。スウェーデンの『Sportbladet』と『Viaplay』のジャーナリスト、フリーダ・ファーゲルルンド氏は、それがポッター監督率いるチームにとって好結果につながる可能性があると語る。

「彼らがワールドカップに出場するのは単なるボーナスだ。誰も予想していなかった。ネーションズリーグでグループ優勝し、まだチャンスがあったことも皆忘れていた。期待は極めて低い。それは彼らにとって良いことだ。 人々はグループステージを戦えるだけで満足している。良い結果が出れば幸運だが、プレッシャーはない。それは良いことだ」とファーゲルルンド氏は語った。

彼は1992年のデンマークを例に挙げる。ユーゴスラビアの出場停止で急きょ出場したデンマークは、大会10日前にチームを再集結し、結局優勝した。 「当時のデンマークと少し似ています。スウェーデンがワールドカップで優勝するとは言いませんが、プレッシャーがない分、好結果を残す可能性はあります」

代表メンバー

代表メンバーを詳しく見てみよう。ポッター監督は早くも26人を発表したが、国内では不評も。元フェイエノールトFWグイデッティはTV4の取材に、選考を「臆病だ」と批判した。

「理解できない。 腹が立って仕方ない！ 個性のある選手を全員外している。最高の選手を選ぶのが代表監督の役目だ」と元代表のギデッティは語った。ファーゲルルンドによると、彼の怒りは主にフーゴ・ラーション（アイントラハト・フランクフルト）やルーニー・バルジ（FCバルセロナ）が選ばれなかったことによるという。

「スウェーデンのファンはラーションの落選に驚いた。 ポッター監督の下では出場機会が少なかったものの、将来を期待される選手だ。しかしレギュラーではなかったため、ポッター監督は他のベンチメンバーを選んだ。バルジについても驚きの声はあったが、スウェーデンはウイングなしで戦う方針であり、監督は別の選手を起用したかったのだろう」とファーゲルルンドは解説する。

遠征メンバーには、アーセナルの主軸FWヴィクトル・ギョケレスと、1億4500万ユーロでリヴァプールに移籍したアレクサンダー・イサクが名を連ねる。イサクは今季コンディションに不安があったものの、実力は折り紙つきだ。

しかしファーゲルンド氏によると、警戒すべきは2人だけではない。「中盤にはブライトンのヤシン・アヤリ、トッテナムのルーカス・ベルグヴァル、守備には経験豊富なリンデロフがいる」。同記者はさらに、2人のプレミアリーグ選手の特筆すべき点を挙げている。 「ガブリエル・グドムンドソンはリーズ・ユナイテッドで好シーズンを送り、左SBとして重要だ。彼を止めれば攻撃の多くを制限できる。アンソニー・エランガは出場が少ないながら、裏への飛び出しが危険だ」

とはいえ、スウェーデンの弱点はセンターバックの層が薄い点だ。守備的オプションが豊富なオランダとは対照的である。「弱点は小さくなく、特にセンターバックが不足している。それでも、全体的には素晴らしいメンバーだ」と結んだ。

今夏のグループステージ突破へ、スウェーデンはチュニジアとの初戦が極めて重要だ。その後、オランダや日本といった強豪が待つ。スウェーデン国内ではオランダが優勝候補と目されており、ファゲルルンド氏は「非常に難しい試合になる」と語る。 「厳しい試合になるのは明白だ。選手たちは陣形を崩さず、無理なプレーを避け、ギョケレスとイサクにボールを繋ぐべきだ。彼らが得点を挙げてくれると信じている」

戦術面では

オランダ代表にとってひとつ明確なのは、スウェーデンは美しいサッカーをするためにこの大会に来ているわけではないということだ。ポッター監督率いるチームは直近のポーランド戦とウクライナ戦で、守備的に構え、カウンターと個人の質でチャンスを作る戦術を示した。

プレーオフでは3-5-2を採用した。 3センターバック、サイドをカバーする2ウイングバック、2ボランチ、中央でプレーする2トップ下、1センターフォワードを配置。守備時はウイングバックが実質的なDFとなり、5-2-3のブロックを作る。

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スウェーデンの守備フォーメーション（青）。出典：Ziggo Sport

これらの試合ではアンソニー・エランガとベンジャミン・ニグレンが深い位置のウイングとして起用された。エランガは右、ニグレンは左に配置された。上記の例を見れば両者の違いは一目瞭然だ。 エランガは攻撃的だが守備への参加が少なく、ニグレンとは対照的だ。この点は6月20日のオランダにとってチャンスとなる。

スウェーデンを前線に引き出せれば、その背後にもスペースが生まれる。下図のようにポーランドがMFを下がらせた場面では、スウェーデンの陣形は自陣中盤にとどまり、背後に広大なスペースが生まれた。 深い位置へ入った1本の正確なロングボールでスウェーデンの守備を混乱させ、好機を生み出した。コディ・ガクポやドニエル・マレンのような縦への突破力を持つ選手であれば、この弱点を突けるだろう。





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高い位置に陣取るスウェーデン。出典：Ziggo Sport。

次にスウェーデンのビルドアップ。左右のセンターバックは幅を取り、その前にウイングバックが立つ。ニグレンのような「下がりウイング」が深く下がり、相手DFを前へ引き出す。

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スウェーデンのビルドアップ初期段階。出典：Ziggo Sport

スウェーデンはビルドアップでよくロングボールを使う。サイドの選手を中央に下げ、前線にスペースを作る。ロングボールはフィジカルの強いギョケレスへ。彼がボールをキープすると、攻撃を展開する。 ギョケレスがボールを収めると、前方のエランガへ展開。チームが速く追い越し、相手陣へ侵入する。この流れは、ウクライナ戦で15秒後に生まれた先制点（0-1）につながった。

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これがスウェーデンのビルドアップ第2段階である。出典：Ziggo Sport

前回の代表戦ではイサクが欠場した。 このためポッター監督はギョケレスを起用し、センターフォワードを1人に絞った。しかしワールドカップではイサクが復帰し、2トップを採用する可能性もある。つまり、スウェーデンのフォーメーション、特に攻撃陣は still 変化する余地がある。ポッター監督が2人のベストプレイヤーを同時に起用したいと考えるのは当然だ。

結論

6月20日のスウェーデン戦ではオランダが優勝候補であることは明らかだ。しかし、ヒューストンで待つ彼らは規律正しい守備陣を武器に、侮れない相手となるだろう。 イサク、ギョケレス、アヤリ、グドムンドソンのカウンター、さらにリンデロフの経験とエランガの深みに要注意だ。一方、スウェーデンは自由な立場で戦える。興味深い一戦まであとわずか。