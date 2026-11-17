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ユルゲン・クロップがオランダ戦での5-0の大勝を意図せず予言し、2014年W杯で話題になった動画を思い起こさせた。

「理想を言えば、5点取る」。ドイツ代表のクロップ監督は、宿敵オランダとのネーションズリーグの一戦を前に、ARDで冗談めかしてそう語っていた。その後、 ベルリンでドイツ代表が5-0（前半1-0）の大勝 を収め、クロップはまるで「予言者」だったかのようだ。

クロップは「いい感触はある。でも、実際どうなるかは分からない」と、この「予言」に前置きしていた。念頭にあったのは、グループの順位争いだったのだろう。「決勝戦」を前に、5点差で勝てばグループステージで首位に立つことは明らかだった。そして実際にそうなったが、クロップは「1点取るだけでも十分難しいだろう」とも強調していた。

チームが躍動し、1959年以来となるオランダ戦での大勝を収めた後、クロップは「そんな結果は願う勇気もなかった」と認めた。本当にそうだろうか。司会のエスター・セドラチェクが「予感していたんですね……」と問いかけると、クロップは満面の笑みで「そう、そう、そう」と答えた。

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この発言を収めたSportschauの動画には、ネット上で数万件の「いいね」が付いた。コメント欄には熱狂したファンの声があふれ、「お告げ」を出したクロップに、宝くじの当選番号や次のW杯優勝も予言してほしいと求める人もいた。

この短い動画は、2014年W杯で話題になった動画を思い起こさせる。ブラジル人サポーターがそばにいる中、スーパーへ向かうドイツ人サポーターに、ブラジルとの準決勝はどうなるかと尋ねたものだ。「まあ、7-1ってところかな」と当時答えた彼の予想は、的中することになった。