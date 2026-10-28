「長身で技術に優れたひょろ長い選手だが、プレーは予測しやすい」。元イタリア代表のマルコ・ボリエッロは、ガゼッタ・デロ・スポルトの取材でドイツ人アタッカーについてそう語った。

また、ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニからなる「老貴婦人」の2トップについては、「それほど気に入っていない」という。理由は「2人ともペナルティーエリアを好まない」からだ。ビアンコネリの攻撃コンビは最近、ルチアーノ・スパレッティ監督からも厳しい言葉を向けられた。ヴォルテマーデがヨーロッパリーグのスタッド・レンヌ戦で2得点に関与し、2-2の引き分けに大きく貢献した後のことだった。

スパレッティ監督は「うまくいったとはいえ、2人にはもっと期待できると思う。彼らの能力は、今夜見せたパフォーマンス以上のものだからだ」と語り、こう続けた。「もっと積極性を高めなければならない。2人とも技術は非常に高いが、プレーのテンポを上げる必要がある。今日は良い試合をしたが、まだもっとできる」

なぜニック・ヴォルテマーデはユヴェントスでこれほど批判されているのか？

ヴォルテマーデはセリエAで、いまだ得点にもアシストにも絡めていない。そのため、リーグ戦での最初の数試合を終えた段階から批判はかなり大きかった。イタリアの主要スポーツメディアによる採点でも、ドイツ人選手への評価はたびたび低い。直近では、10月中旬のセルタ・ビーゴ戦後に本人がユーヴェへのレンタル移籍後「最高の試合」をしたと語った際も、ガゼッタ・デロ・スポルトは24歳のヴォルテマーデを酷評した。

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同紙は「ヴォルテマーデは、20年前の結婚式のスーツを、何キロか体重が増えた今になって再び着ようとする中年男性と同じ、実を結ばない頑固さでセンターフォワードを演じようとしている」と記した。一方、彼のゴールに対する評価は目立って淡々としていた。シュートは「正確にこちら側の隅へ」飛んだという。

トゥットスポルトもすでにヴォルテマーデを標的にしている。10月中旬のカリアリ戦（1-1）でのパフォーマンスには5点を付け、「スパレッティ監督、今はチームの中で浮いているように見えるこの選手に役割を見いだせるよう、幸運を祈る」と評した。ほかにも「落胆させる」「完全に場違い」「問題を抱える選手」といった見出しが並んだ。

ただ、ヴォルテマーデは、ユーヴェの低調なシーズン序盤を象徴する格好のスケープゴートにされているだけにも見える。「老貴婦人」は、リーグのトップチームであるというかつての自負に、遠く及ばない状況だ。リーグ戦8試合で4勝しか挙げられず、2敗を喫している。現在は7位にとどまり、チャンピオンズリーグ出場圏との差はすでに勝ち点6に広がっている。

つまりヴォルテマーデは、ニューカッスル・ユナイテッドで過ごした昨季後半戦の非常に残念な出来から巻き返すための場として、必ずしも最良、あるいは最も落ち着いた環境を選んだわけではない。

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ニック・ヴォルテマーデはなぜニューカッスル・ユナイテッドを離れたのか？

1年前、ヴォルテマーデは7500万ユーロでシュトゥットガルトからニューカッスルに移籍し、最初の5試合で4得点を挙げる鮮烈なスタートを切った。しかし、その後は当時のエディ・ハウ監督によって起用位置を徐々に下げられ、時にはインサイドハーフとしてプレーすることさえあった。

ハウの後任となったマティアス・ヤイスレの下では、すべてが好転するはずだった。ドイツ人指揮官は、ヴォルテマーデを自身の戦術の中でどこで、どのように起用すれば最も力を発揮できるか助言を得るため、シュトゥットガルトのセバスティアン・ヘーネス監督に電話までかけたという。だが、その後に決まったのは、買い取りオプションのないユヴェントスへの予想外のレンタル移籍だった。

シュポルト・ビルトによると、ヴォルテマーデ自身は移籍を望んでいなかったという。しかし、シーズン開幕時のリヴァプールとのホームゲームでベンチに座ることになり、「強く腹を立てた」とされる。ヤイスレの下で自分に出番があるのか、ヴォルテマーデは真剣に疑問を抱いたという。特に、ロングボールを多用するヤイスレの戦い方において、指揮官は彼をまったく気に入っていなかったとされる。

同誌の報道によれば、ヴォルテマーデの疑念はあながち間違いではなかったようだ。ヤイスレはプレシーズン中、同じドイツ出身のヴォルテマーデのパフォーマンスに満足していなかったと、シュポルト・ビルトは伝えている。さらにクラブは「ヴォルテマーデの知らないところで」移籍を進めようとしていたという。

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