予期せぬ負傷…ユースフ・アル・ナスリーはアル・イッティハド対アル・ハズム戦を欠場するのか？

サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・ハズム戦を控えて、イティハド・ジェッダのモロッコ人FWユースフ・アル・ナシリが、チームのファンを不安にさせている。

アル・イッティハドは明日金曜日、ロシェン・リーグ第27節の試合で、アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムにてアル・ハズムを迎え撃つ。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、ナシリは怪我の影響で、水曜日の練習ではチーム練習に参加せず、個人練習にとどまったという。

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この怪我により、同モロッコ人FWは先週月曜日にアル・イッティハドがアル・ワフダと行った親善試合を欠場したが、一昨日の火曜日にチーム練習に復帰したものの、水曜日には再び個人練習に戻った。

アル・イッティハドのサポーターは、ナセリがアル・ハズム戦に間に合うことを期待している。特に、彼はチームのエースストライカーであり、昨冬の移籍期間中にフェネルバフチェから加入し、フランス人選手カリム・ベンゼマのアル・ヒラル移籍による穴を埋める役割を担っているからだ。

それ以来、28歳の同選手は西部のチームで9試合に出場し、4ゴールを決め、1アシストを記録している。