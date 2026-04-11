予期せぬ負傷…ヤマルはダービーを欠場するのか？

バルセロナのラミン・ヤマルは昨日金曜日、ラ・リーガ第31節エスパニョール戦に向けた練習中に突然の痛みを訴え、途中退場した。

スペイン紙「スポルト」によると、ヤマルは練習中に軽い痛みを感じ予防的に練習を中止したため一時的に懸念が生じた。しかし、リカルド・ブロナ医師率いる医療スタッフによる検査の結果、 診断は「筋肉の過負荷」で、この時期にはよくある軽度の症状だった。

クラブは「一時的な問題で影響なし」と判断し、本人は良好な状態を維持しているため、本日行われるエスパニョール戦でのメンバー入りが見込まれている。

昨日は安静が指示され、今日は痛みを和らげるため休養に充てる。

火曜日のアトレティコ戦を見据え、ダービーでの温存も選択肢に残るが、最終判断は本日午前中に下される。

バルセロナは本日、大幅なローテーションとスタメンの変更を行う見込みだ。ハンス・フリック監督は記者会見でガビの先発復帰の可能性に言及した。 「彼は明日の先発として良い選択肢だ。90分間プレーできるかどうかは様子を見なければならない。一歩ずつ進めていく必要がある。水曜日に45分間プレーしたし、先発する準備はできていると思う」

ヤマルを休ませる場合はロニー・バルジーにチャンスが回る見込みだ。疲労蓄積と火曜のCLアトレティコ戦をにらみ、大幅な輪番起用が予想される。



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