予期せぬ衝撃…ベンゼマが、アル・ヒラルの感染者続出による苦境に拍車をかける

アル・ヒラルは、待望のタアウーン戦を数時間後に控えたところで痛手を受けた。報道によると、チームのフランス人スター選手カリム・ベンゼマが突如として負傷したことが明らかになり、プロリーグ「ロシェン・リーグ」の重要な局面において、「ザイーム（アル・ヒラル）」は再び戦力不足に悩まされることになった。

ベンゼマは直近の冬の移籍期間にアル・ヒラルに加入したが、コンディションが整っておらず、これまでのタウーン戦とシャバブ戦の両試合を欠場していた。

アル・ヒラルがSNSプラットフォーム「X」の公式アカウントで発表したところによると、ベンゼマは怪我のため、タウーン戦への出場メンバーから外れることになった。

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アル・ヒラルは、同選手が足の指の怪我を負っていると説明した。これに対し、他の報道では、彼がクラブの医療センターに滞在していたと報じられていた。

ベンゼマはアル・ヒラルで6試合に出場し、5ゴールを決め、2つの決定的なアシストを記録したが、コンディションが万全でないことから、慢性的な怪我に苦しんでいるのではないかという議論を呼んだ。

なお、アル・ヒラルは複数の負傷者に悩まされており、その筆頭はキャプテンのサレム・アル・ドスリーと、新加入のフランス人ウイング、サイモン・ボワブリである。