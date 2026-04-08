予期せぬ動き…解任にコンシサオが激怒

サウジアラビア・ロシェンリーグでニューームに敗れた後、イティハド・ジェッダの監督セルジオ・コンシサオ（ポルトガル）が激怒した。

水曜日にリヤドの「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」で行われた第29節の延期試合で、アル・イッティハドはニューームに3-4で敗れ、今シーズン9敗目を喫した。

試合後、コンセイサオ監督は「ホームで4失点し、満足できる結果ではない」と語った。

さらに「3得点を挙げ自信を取り戻し、さらに得点できる可能性もあったが、手強い相手にミスを犯し、努力したもののその代償は大きかった」と続けた。

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ただ、解任の可能性を問われた彼は激怒し、会見を途中で退席した。

サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウツ』によると、コンシサオ監督はこの質問に「単なるメディアの噂だ」と答え、怒って会見場を去った。

アル・イッティハドは現在、アジアチャンピオンズリーグ・エリート予選ラウンドを準備中で、来週火曜に準々決勝でアル・ワフダ（UAE）と対戦する。