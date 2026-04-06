予期せぬ体調不良により、ナポリのスター選手がミラン戦を欠場

ナポリは、本日月曜日の夜に行われるセリエA第31節のミラン戦を前に、痛手を受けた。

この一戦は優勝争いにおいて決定的な意味を持ち、勝者は首位インテル・ミラノを追撃し、シーズン最終盤までプレッシャーをかけ続けることになる。



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「スカイ・スポーツ・イタリア」によると、デンマーク人FWラースムス・ホイランドは昨夜、胃腸炎による高熱と嘔吐のため体調不良を訴えた。

同イタリアのメディアは、ホイランドの体調不良により、ミラン戦への出場は身体的に不可能な状態であり、試合の登録メンバーから完全に外れる可能性が高いと報じた。



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この若手スターは、公式戦37試合で18ゴール（14得点、4アシスト）を記録し、ナポリの攻撃陣において最も重要な存在となっている。

これらの欠場は、アントニオ・コンテ監督にとって大きな打撃となる。同監督はすでにロメロ・ルカク、デビッド・ニレス、アントニオ・フェルガラ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アミール・ラフマニの各選手を欠いているからだ。



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