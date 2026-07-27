2026年ワールドカップでスペイン代表とともに大会最優秀選手に輝く見事な活躍を見せたことで、2024年のバロンドール受賞者であるマンチェスター・シティの30歳のMFロドリの去就は、スペイン国民の心を捉える物語へと変わった。その争奪戦をめぐっては、レアル・マドリード、バルセロナ、パリ・サンジェルマンによる三つ巴の激しい争いが繰り広げられている。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、マンチェスター・シティはこのスペイン代表スターの移籍と引き換えに8000万ユーロを要求しているという。契約は2027年夏に満了し、残り1年しかないにもかかわらず、ワールドカップでの選手の素晴らしいパフォーマンスを利用して、金銭面での利益を最大化しようとしている。

バルセロナとパリが参戦、レアルは様子見

この件は週末にかけて新たな進展を見せ、フランスの『RMCスポーツ』は、これまでロドリの名前がレアル・マドリードのみと結びつけられていた中で、パリ・サンジェルマンとバルセロナが正式に獲得レースに加わったと報じた。

イタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノは、パリのロドリへの関心はディオマンデの移籍を受けてのレアル・マドリードへの対抗策だと指摘した。一方、スペインメディアはレアル・マドリードの真の意図をめぐり見解が分かれており、このディールに本気だとみる者もいれば、選手自身が移籍を望んでいるのだと考える者もいる。

シティはあらゆるシナリオに備える

ヨーロッパからの大きな関心にもかかわらず、マンチェスター・シティは巨額の給与を含むオファーでロドリとの契約延長に着手した。しかし同時に、その退団の可能性にも備えており、中盤の複数の代役に関心を寄せている。その中には、バルセロナの若き逸材マルク・ベルナルもいる。

最終的な決断はロドリ自身の手に委ねられている。彼は、巨額の給与でマンチェスターに残留するか、スペイン・リーグに復帰するか、それともパリ・サンジェルマンで新たな挑戦に臨むかという難しい選択に直面しており、これは今夏の主要な移籍の一つとなる可能性がある。