チェルシーは、来月7月1日に正式就任するチャビ・アロンソ監督の下、今夏初の補強を決めた。スイス代表MFグラニット・チャカがサンダーランドから加入することで口頭合意。国内リーグと欧州で低迷した昨季を受け、再建の第一歩となる。

スカイ・ドイツによると、チェルシーは代表戦149試合出場を誇るスイス代表MFと個人合意に達し、2028年まで契約が残る同選手の移籍金を巡りサンダーランドと交渉中だ。

この移籍はシャビ・アロンソ新監督の直接的な働きかけによるもの。チェルシーは5月中旬、アロンソ監督の就任を正式に発表していた。 アルونسーは2023-2024シーズンにブンデスリーガとドイツカップの2冠を達成したレバークーゼンで主将を務めたシャカと再会を狙う。

プレミアリーグで豊富な経験を持つチャカは、アーセナル時代やサンダーランドを欧州リーグへ導いた実績が評価され、パフォーマンス低下に悩むチェルシーのボランチ不足を補う即戦力となる見込みだ。

移籍市場では、チェルシーはすでにマーク・ククレジャのレアル・マドリード移籍を承認。エンツォ・フェルナンデスの名前も依然としてレアルと結びついている。一方、再建計画の一環としてストラスブールのヴァレンティン・バルコ獲得も噂される。

最大の難題は、現在スイス代表として2026年W杯に出場中の主将をサンダーランドが放出することだ。チェルシーはアロンソ監督の下、早期にプレミアリーグのトップ争いに復帰したい。