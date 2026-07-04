予想外の辞退：「オランダ代表監督になる気はない」

ヒューゴ・ボスト氏によると、サリナ・ヴィーグマンはオランダ代表監督に興味がないという。同氏は信頼できる筋から、イングランド女子代表を率いるヴィーグマンが、ロナルド・クーマンの後任としてオランダ代表を指揮する意向はないと聞いたと語った。

金曜夜の番組『デ・オランジェゾマー』でこの話題が取り上げられ、同番組に出演したボスト氏は「信頼できる情報源から――本人ではないが――ウィーグマンには全く興味がないと聞いた」と語った。

同コラムニストは「彼女はイングランドで完全に幸せだ。貴族の称号も持ち、数々の賞も獲得している。だからオランダへ移ることはあり得ない」と説明した。

同番組のゲスト、ピム・セディーは驚きの声を上げた。『デ・テレグラーフ』紙のジャーナリストである彼は、オランダ代表監督就任はウィーグマンにとってまたとないチャンスだと指摘。「でもヒューゴ、女性としてオランダ男子代表を指揮できるなんて、究極のことじゃない？ それはまさに『私、ここにいるわよ』という宣言じゃないの？」

それでもボストは「KNVBが望むかも不明だ。可能性はゼロではないが、本人に意欲がない」と主張した。

ノア・ヴァールも議論に参加し、将来的に男子代表の女性監督誕生はあり得るとしつつも、オランダ代表監督はサッカー界で最も難しい職務の一つだと強調した。

「でも、オランダ代表監督は付随するすべてを含めて……戦術変更でロナルド・クーマンがどれほど批判されたか、覚えていますよね。 一度に100歩進む必要はなく、段階的に進めてもよい。まずはクラブチームで試すのも一案だ。彼女の戦術眼と指導力は疑いがない」とヴァールは結んだ。