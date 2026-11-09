予想外の行き先：ラウール、新たな監督業への挑戦を目前に

カディスに勝利したものの、レアル・オビエドのフリアン・カレロ監督を取り巻く先行きへの疑念は払拭されず、クラブ首脳陣はパフォーマンスと結果の低迷を理由に、同監督の解任の可能性を引き続き検討している。コーチングスタッフの変更を決断した場合に後任を任せる候補として、レアル・マドリーのかつてのレジェンド、ラウル・ゴンサレス・ブランコの名前も浮上している。

スペイン紙「マルカ」が報じたところによると、ここ数週間でカレロへの信頼は低下しており、オビエドの首脳陣はベンチの交代を排除していないという。スペイン2部での直近のカディス戦での勝利はチームに順位表上のいくらかの落ち着きをもたらしたものの、これまでの期待外れの結果の影響を消し去るには十分ではなかった。

同紙は、スペイン3部のライバルであるヌマンシアを相手にしたコパ・デル・レイでの敗退に加え、ラス・パルマス相手の精彩を欠いたパフォーマンスが監督への圧力を高めたと説明した。特にクラブ首脳陣は、チームの技術的な能力をもってすれば現在示しているものより良い結果を達成できると見ているためだ。

カディス戦はカレロが上層部の信頼を取り戻す機会ではあったが、パフォーマンスはその将来をめぐる議論に終止符を打つには十分説得力のあるものではなく、勝利を収めた後も退任の可能性は残されている。

一方で、後任候補の一人としてラウル・ゴンサレスの名前が浮上している。元レアル・マドリーの選手である彼は、クラブを所有するパチューカ・グループの会長であるヘスス・マルティネスから、その人間性とサッカーでの経験、そしてゲームへの深い理解ゆえに特別な評価を受けている。

ラウルとレアル・オビエドの関係は首脳陣の関心にとどまらず、彼の息子がクラブの下部組織であるビトゥスタのチームでプレーしていることから、オビエドとの密接なつながりが保たれており、トップチームを通じて指導の仕事に復帰する可能性にもう一つの要素を加えている。