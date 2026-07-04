予想外の移籍先…アーセナルがスター選手の退団を容認

英紙「ザ・アスレティック」によると、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールはアーセナルを退団し、トルコのベシクタシュへ移籍する見込みだ。移籍金は2000万ユーロ（追加インセンティブ200万ユーロ）と報じられている。

両クラブは移籍の詳細で暫定合意しており、2025年に延長されたトロサール（31歳）の契約は残り1年だった。

新シーズン開幕を前に、欧州での経験が豊富な選手で戦力を補強したいベシクタシュの意向が反映された動きだ。

トロサールは、2004年以来のプレミアリーグ制覇を達成したアーセナルを去る。今季は公式戦50試合に出場し、8ゴール11アシストを記録した。 プレミアリーグでは21試合に先発し、アルテタ監督の攻撃戦術で要となった。

トロサールは2023年1月にブライトンから3100万ユーロ超で加入し、以降レギュラーとして定着していた。

アーセナルでは通算174試合に出場し36得点34アシストを記録し、直近数シーズンはチーム屈指の生産性を誇った。

現在トロサールはW杯に出場中のベルギー代表に合流しており、チームはベスト16に進出している。このため、移籍の正式発表は代表チームのW杯での戦いが終了した後になる見込みだ。