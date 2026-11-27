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ドイツのバイエルン・ミュンヘンは金曜日の夜、所属するジャマル・ムシアラについて重要な声明を発表した。

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バイエルン・ミュンヘンは公式サイトを通じて声明を出し、ムシアラが右太もも裏の筋肉を負傷したと発表した。

バイエルンは「メディカルスタッフは、ジャマル・ムシアラが右太もも裏の筋肉を負傷したことを確認した。ムシアラは当面の間、離脱することになる」と説明している。

『tz』は、本来のパフォーマンスを取り戻す途上にあるムシアラが、またしても痛恨の後退を余儀なくされると伝えた。

ムシアラは先週水曜日、チャンピオンズリーグのリール戦に約20分間出場した際、新たな負傷を負った。

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金曜日に受けたメディカルチェックの結果、懸念は現実のものとなった。『アプゾルート・バイエルン』が得た情報によると、ムシアラは再び左太ももの筋線維を断裂したという。バイエルン・ミュンヘンもこの診断結果を認めた。

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ムシアラは先週月曜日、同じ箇所に痛みを感じていた。才能あふれるこのプレーメーカーは、チームメイトとともにピッチ上でのトレーニングを続けてフィジカルと技術面のコンディションを取り戻すどころか、再びリハビリプログラムに戻らなければならない。これにより、試合に出場できる状態になるのは来年初めとなる見込みだ。

今回の負傷は、キャリアの中でも極めて苦しい時期にあるムシアラにとって、新たな痛手となる。23歳の同選手は、同じ負傷によって8週間離脱していた。

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ムシアラは先週金曜日、ブンデスリーガで1-1の引き分けに終わったケルン戦で復帰を果たした。試合勘とプレーのリズムを取り戻すため、短時間の出場を重ねながら段階的に実戦へ戻していく予定だった。しかし、またしても自らの体が復帰プランの障害となった。

今回の後退は、クラブ内部で多くの疑問を呼ぶとみられる。なぜ同選手の筋肉はいまだに試合での身体的負荷に耐えられないのか。次に復帰する際、新たな負傷をどう防ぐのか。あるいは、同選手に課されていた大きなプレッシャーが過剰だったのか。

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今回の負傷は、ムシアラの将来とパフォーマンスをめぐる最近の議論を踏まえると、特に重い意味を持つ。監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏とウリ・ヘーネス氏は、同選手がかつてのレベルを取り戻せるかについて公の場で疑念を示していた。

さらに、年俸2500万ユーロに上る同選手の給与を減額する案も取り沙汰されている。なお、契約は2030年まで残っている。クラブのCEOであるヤン＝クリスティアン・ドレーセン氏も、より穏やかな口調ながら同様の立場を示した。

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今回の知らせは、バイエルン・ミュンヘンを率いるベルギー人指揮官ヴァンサン・コンパニ監督にとっても痛手となる。

攻撃陣に人員不足を抱えるなか、コンディションの整ったジャマル・ムシアラの存在は、ベルギー人指揮官にとって大きなプラスとなるはずだった。

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しかしコンパニ監督は、再びこのアタッカーを欠いて戦わざるを得なくなった。また、明日土曜日に予定されているハンブルク戦には、足首の靭帯を負傷したハリー・ケイン、同じく足首の靭帯を負傷したイスマエル・サイバリ、太ももを負傷したセルジュ・ニャブリ、足の打撲を負ったマイケル・オリーズも欠場する。