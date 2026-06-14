予想外の人選…モウリーニョ、ついにマドリードでのアシスタント監督を決定

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督は、新コーチングスタッフを最終決定した。ここ数日、元ドイツ代表MFサミ・ケディラと交渉し、2度目の指揮に際し彼をアシスタントコーチに迎える。 指導経験がないにもかかわらず、この人選は、信頼できる5人のアシスタントに元レアル・マドリード選手を加えたいというポルトガル人監督の意向を反映している。

スペイン紙『AS』は、41歳のハディラを新アシスタントの最有力候補と報じている。以前はこのポストにペペの名も挙がったが、モウリーニョの求める条件に合致するのはハディラだという。 ただ、モウリーニョ監督は先週土曜、別の可能性にも言及し、最終決定は示していない。

2010～2015年にレアル・マドリードでプレーしたハディラに指導経験はない。17年に現役を引退後、ドイツでテレビ解説者に専念している。 むしろ彼は先月サンティアゴ・ベルナベウでレアル対バイエルンのCL準々決勝を解説していた。

モウリーニョとの関係

ハディラは2010～2013年、モウリーニョがレアル・マドリードを率いた際に指導を受けた愛弟子で、強い信頼関係がある。 指導経験は浅いが、クラブ文化への理解とロッカールームでの人脈が評価された。