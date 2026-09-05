FCトゥエンテは、オランダサッカーで最も注目される若手タレントの一人である若きディフェンダー、ロード・ニスタットの退団の可能性に扉を閉ざした。チームの監督エリック・テン・ハフが、直近の夏の移籍期間にバルセロナや複数のヨーロッパの強豪クラブから強い関心が寄せられていたにもかかわらず、選手本人はクラブからの退団を求めていないと明言したのだ。

バルセロナは、トゥエンテでのパフォーマンスで注目を集めていた若きディフェンダー、ニスタットを注視していた。しかしオランダのクラブは彼のチーム残留を堅持し、18歳の選手はキャリアの新たな一歩を考える前に、トップチームでの成長をなお続ける必要があると考えた。

テン・ハフは、テレビ局「RTVオースト」が伝えたコメントの中で、強豪クラブによるニスタットへの関心はクラブ内で周知の事実だと認めつつも、同時に、このディフェンダーはこの夏、退団の意思をまったく示していないと強調した。

トゥエンテの監督はこう語った。「ロードには非常に大きなクラブからの大きな関心がある。それは秘密ではない」。そして選手の将来に対する立場を明らかにし、こう付け加えた。「彼はここに残りたいと思っている。我々が偶然に契約を更新したわけではない。彼は少なくとも今シーズンはここで自らの道を歩み続け、我々とともに成功したいと考えている。その後どうなるかは、これから見ていくことになる」。

テン・ハフのこの立場は、トゥエンテが若きディフェンダーを手放さない姿勢を映し出している。特にクラブはすでにその将来を守るための重要な一歩を踏み出しており、昨年6月にニスタットの契約を2029年まで延長することに成功していた。これは、アカデミー出身の最も傑出したタレントの一人を確保し、強豪クラブの誘惑を前に簡単に退団させないための試みである。

夏の移籍期間中、ニスタットの名前は明確にバルセロナと結び付けられていた。同クラブはオランダ人センターバックの獲得に真剣な関心を示し、この取引をまとめるために、カタルーニャのクラブは800万ユーロに迫るオファーを提示するまでに至った。

しかしトゥエンテはこのオファーに応じず、より大きな金銭的対価の獲得にこだわった。また、クラブの立場は交渉開始以来変わらず、テン・ハフはこの夏に選手を手放すという考えを拒否する点で明確だった。特にトップチームでより大きな機会を彼に与えたいという意向があったためである。