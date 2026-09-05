オランダサッカー界で最も注目される新星の一人である若手ディフェンダー、ルード・ニースタッドの退団について、FCトゥヴェンテはその可能性を完全に否定した。同クラブの監督エリク・テン・ハーグが、直近の夏の移籍市場でバルセロナをはじめとする複数のヨーロッパの強豪クラブから強い関心が寄せられたにもかかわらず、選手本人がクラブからの退団を求めていなかったことを明言したのだ。

ニースタッドはトゥヴェンテでの活躍で注目を集めており、バルセロナは間近で彼を追っていた。しかしオランダのクラブはこの選手の残留にこだわり、18歳の彼はキャリアにおける新たなステップを考える前に、まずはトップチームでの成長を続ける必要があると判断した。

テン・ハーグは「RTVオースト」が伝えた発言の中で、強豪クラブによるニースタッドへの関心はクラブ内でも周知の事実だと認めつつ、同時にこのディフェンダーがこの夏に退団の意思を一切見せなかったことを強調した。

トゥヴェンテの監督は「ルードに対して、非常に大きなクラブからの多大な関心があるのは秘密ではない」と語り、その上で選手の将来についての立場を明らかにし、次のように付け加えた。「彼はここに残りたいと思っている。我々が偶然に契約を延長したわけではない。彼は少なくとも今シーズンはここで自らの道を歩み、我々とともに成功を収めたいと考えている。そのあとのことは、その時に見ていくことになる」

テン・ハーグの姿勢は、トゥヴェンテがこの若きディフェンダーにこだわっていることを反映している。特に同クラブは、去る6月にニースタッドの契約を2029年まで延長することに成功しており、彼の将来を守るための重要な一歩を既に踏み出していた。これは、アカデミー出身の最も傑出した才能の一つを手放さず、強豪クラブの誘惑を前に簡単に退団させないための試みだった。

夏の移籍市場において、ニースタッドの名前は明確にバルセロナと結び付けられた。同クラブはこのオランダ人センターバックの獲得に真剣な関心を示し、事態は移籍を成立させるためにカタルーニャのクラブが800万ユーロに迫るオファーを提示するまでに至った。

しかしトゥヴェンテは、より高額な対価を得ることにこだわり、このオファーを承諾しなかった。クラブの姿勢は交渉開始当初から変わっておらず、テン・ハーグはこの夏に選手を手放すという考えを拒む姿勢を明確にしていた。特にトップチームでより多くの出場機会を与えたいという意向があったためだ。