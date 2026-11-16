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元レアル・マドリードのスター、ウェールズ代表のガレス・ベイルが、スペインのクラブ、セビージャの買収に関心を持つ陣営の一角に加わった。アンダルシアのクラブ買収を目指す投資プロジェクトに名前が結び付けられたもので、ここ最近いくつもの動きが見られた所有権問題における新たな展開となる。

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スペイン紙『エル・コンフィデンシアル』によると、ベイルはセビージャの買収に関心を寄せる投資ファンドの一つに助言を行っており、元レアル・マドリードのディフェンダー、セルヒオ・ラモスが主導した試みが頓挫した後、同クラブの買収をめぐる動きに関連する最新の名前となった。

ベイルは取引に直接出資する投資家として名を連ねているわけではなく、このアンダルシアのクラブの所有権取得の可能性を検討している投資ファンドへの助言を通じてプロジェクトに関わっている。

セビージャ買収をめぐり3陣営が競合

セビージャの買収への関心は、ギャレス・ベイルに関連するグループに限られるものではない。関心を示す者のリストには、サウジアラビア人兄弟のマンソール・サイードとハイダル・サイードが所有する「HDベンチャーズ」社も含まれており、同社は以前にも買収の可能性についてクラブ幹部と接触を行っていた。

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さらに「第三の道」として知られる動きも浮上している。これは地元の実業家フェデリコ・キンテロとアントニオ・ラビが主導するプロジェクトで、現時点で正式なオファーを提示したと発表されたのは、この連合のみである。

これらの動きは、セビージャが新たな投資家の誘致を目指すなかで起きている。同クラブは近年、財政危機が深刻化しており、6年間でおよそ2億5000万ユーロに上ると見積もられる負債が積み重なっている。

2025-2026シーズンに計上された2740万ユーロの財政損失はクラブ経営陣への圧力をさらに強めており、新たな投資家の探索は今後の局面における重要な案件の一つとなっている。