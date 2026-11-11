「予想以上に高い目標！」無敗のギリシャ、首位攻防戦でオランダ撃破を狙う

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ギリシャ代表のイヴァン・ヨヴァノヴィッチ監督は、オランダ代表とセルビア代表との重要なUEFAネーションズリーグの試合を控え、選手たちに歴史的なチャンスをつかむよう呼びかけた。予想外の戦いぶりを見せているギリシャ代表は、オランダ代表と並んでグループA2の首位に立ち、無敗を維持している。

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無敗のギリシャ、歴史的なネーションズリーグ最終戦へ

ギリシャ代表のイヴァン・ヨヴァノヴィッチ監督は、オランダ、セルビアとのUEFAネーションズリーグ・グループステージ最終盤に向け、重要な代表ウィークを迎える準備を進めている。ギリシャはグループA2のサプライズとなり、4試合で勝ち点8を獲得。首位オランダと勝ち点で並び、2位につけている。

ヨヴァノヴィッチ監督率いるチームは、セルビアに2-1で勝利し、ドイツを相手に歴史的な1-0の勝利を収め、オランダとは2-2で引き分けるなど、今大会で無敗を維持している。

ヴァンゲリス・パヴリディス、クリストス・ツォリス、ディミトリオス・クルベリスら主力の活躍により、ギリシャは予想外の準々決勝進出を狙える位置につけている。

ヨヴァノヴィッチ監督、オランダとの大一番を皮切りにさらなる高みを目指す

EPOの公式チャンネルで語ったヨヴァノヴィッチ監督は、序盤の試合で築いた土台を生かさなければならないと強調した。特に11月13日のオランダとの大一番を重視している。

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「残りはこの2試合だ。順位表では非常に良い位置にいると思うが、残り2試合で結果を出すことが極めて重要だ」とヨヴァノヴィッチ監督は語った。「これは最初の試合を通じて自分たちでつくり出した状況だ。この過程が始まった時に予想していたよりも高い目標を持てるかもしれない」

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オランダとの前回対戦で2-2と引き分けたことを振り返り、こう付け加えた。「しっかりと対応し、できればこれまでの試合以上のプレーをすることが重要だ。相手が持つ力について、我々は以前よりよく分かっている」

クツピアス招集で中盤の選手層を厚く

ヨヴァノヴィッチ監督はメンバー選考にも言及。国外でプレーするギリシャ人選手を代表チームに組み込む継続的な取り組みの一環として、MFイリアス・クツピアスを招集した理由を説明した。

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「近年、代表チームにはかなり多くの新顔が加わっている」とヨヴァノヴィッチ監督は説明した。「ほかの国でプレーするギリシャ人選手たちを追っている。彼らを見る時期が来たと判断すれば、そうするつもりだ」

クツピアスについては、こう評価した。「特に中盤は、選手をさらに必要とする可能性があるポジションの一つだ。彼はかなり長い間、国外で挑戦を続けてきた若い選手だ。努力を続け、良いレベルにいる。チャンスを得るに値すると考えたからこそ、今回招集した」

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グループA2の順位を決める重要な2連戦

ギリシャは最終戦を迎える代表ウィークで、11月13日にオランダをホームに迎える。この試合でグループA2の首位が決まる可能性もある。その後、11月16日には敵地でセルビアと対戦する。

ヨヴァノヴィッチ監督はチームのさらなる前進に期待を示す一方、慢心を戒めた。

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「もちろん自分たちを過大評価することなく、それでも、この2試合を終えた後に見えてくるかもしれない目標に対して、常に前向きに取り組みたい」とヨヴァノヴィッチ監督は締めくくった。「最後までしっかり集中し、可能な限り良い形で終えることが重要だ」