スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが月曜日に明かしたところによると、今夏加入したサイバリは脛腓靱帯断裂により、おそらく3～4カ月離脱する。またエーベルによれば、ニャブリについても「クリスマスまではプレーできないと見込んでいる」という。

この攻撃的選手2人は土曜日、ボルシア・ドルトムントとのデア・クラシカーで負傷した。サイバリは日曜日にすでに手術を受け、ニャブリは左太ももを筋肉系の負傷で痛めた。

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ジャマル・ムシアラの今後は？

一方、9月末に代表チームで筋繊維を断裂したジャマル・ムシアラは、復帰が近づいている。エーベルは「代表戦期間中にチーム練習を再開し、その後は試合での部分的な出場を通じて、徐々に復帰できることを願っている」と語った。

23歳のムシアラの離脱が現時点で長引いているのは、準備を順調に進められなかったことも関係している。ムシアラは準備期間中、神経機能障害による欠神発作で2度倒れていた。

また、クラブはリスクを冒さず、ムシアラが「100％の状態になる」ことを望んでいる。負傷中のルイス・ディアスも、代表戦期間後にチーム練習へ合流する予定だ。

バイエルンは火曜日、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと敵地で対戦する。その次の土曜日には、ブンデスリーガでFSVマインツ05とのアウェー戦に臨む。