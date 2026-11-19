共有 GOALをGoogleでフォロー

突然のリークにより、2026年のアジア年間最優秀選手賞の受賞者が明らかになった。その結果は、これまで取り沙汰されてきたあらゆる予想を覆すものだった。

広告

本日木曜日、アジアの年間表彰式がタイの首都バンコクにあるアクサラ・シアター・キングパワーで開催される。同会場は2017年にも表彰式の舞台となっており、今回は19部門で各賞が授与される。

今回の表彰式で発表される賞のひとつが、 アジア年間最優秀選手賞だ。同賞を争うのは、アル・アハリのストライカーであるフィラス・アル・ブライカンと、アル・ヒラルの主将サレム・アル・ドサリのサウジアラビア人コンビ 、そしてトラクターのGKを務めるイラン人のアリレザ・ベイランバンドだ。

ところが式の開始を数分後に控え、サウジアラビア紙『アシャルク・アルアウサト』が特大のサプライズを報じた。同紙は、イラン人GKアリレザ・ベイランバンドがサレム・アル・ドサリとフィラス・アル・ブライカンを抑え、受賞に最も近いと伝えている。

同紙のバンコク特派員であるファハド・アル・イーサ記者は「式が始まる前までは、獲得ポイントの多さからフィラス・アル・ブライカンが受賞に最も近い存在だった」と語った。

広告 広告

その上で「しかし今、確かな筋から未確認ながら、イラン人のアリレザが本日の受賞者になるとのリーク情報が入ってきた」と付け加えている。

Related Topics

このリーク情報は大方の予想に反するものだ。アル・アハリとサウジアラビア代表で見事なパフォーマンスを披露したことから、誰もがフィラス・アル・ブライカンこそ2026年のアジア年間最優秀選手賞にふさわしいと見ていた。

アル・ブライカンはアル・アハリを牽引し、クラブ史上2度目、そして2連覇となるAFCチャンピオンズリーグエリート制覇に導いた。決勝では日本の町田ゼルビアを1-0で下している。

広告

26歳のアル・ブライカンは同大会で勝負を決める存在となった。決勝では途中出場し、延長戦の6分に劇的な決勝ゴールを奪っている。

アル・ブライカンの功績はアル・アハリでのものにとどまらない。去る10月には、第27回アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」でサウジアラビア代表を優勝に導いた。

広告

このサウジアラビア人ストライカーは、決勝のUAE戦でも再び決定的なゴールを挙げて2-0の勝利に貢献し、母国に4度目、そして23年ぶりとなるガルフカップのタイトルをもたらした。

アル・ブライカンは同大会で3ゴールを記録し、「ガルフカップ27」の得点王にも輝いた。グループステージのオマーン戦でも2ゴールを挙げていた。

広告

アル・アハリのストライカーが受賞していれば、アジアサッカー連盟(AFC)が1994年に同賞を創設して以来、7人目のサウジアラビア人受賞者となるはずだった。

AFC主催となってからの初代受賞者は1994年のサイード・アル・オワイランで、その後2000年にナワフ・アル・テミヤト、2005年にハマド・アル・モンタシャリ、2007年にヤセル・アル・カフタニ、2014年にナセル・アル・シャムラニが続き、直近では2022年と2025年にサレム・アル・ドサリが受賞している。