予想を覆した…なぜ南アフリカの勝利はアルジェリアとセネガルにとって衝撃的なサプライズとなったのか？

南アフリカが韓国に予想外の勝利を収めた結果、2026年ワールドカップのベスト16争いの構図が一変した。この結果は3位チームの順位に直結し、アルジェリアやセネガルなどにも影響が及んだ。

南アフリカは1-0で勝利し、チェコの0-3敗戦も重なってグループ2位（勝ち点4）で突破。準々決勝ではグループ2の2位カナダと対戦する。

この結果はグループAにとどまらず、3位上位8枠を争う他グループにも波及した。

韓国も敗れたが依然として好位置にいる。

韓国は南アフリカに敗れたが、「3位チーム」争いでは依然として有利だ。フランスメディア『フット・メルカート』によると、韓国は勝ち点3、得失点差-1で次ラウンド進出の可能性は極めて高い。

推定突破確率は約95％で、多くのライバルを上回る。

アルジェリアへの影響

勝ち点3・得失点差-2でグループ3位のアルジェリア代表は、この結果で最も影響を受けたチームの一つだ。韓国が順位を上げたことで、3位での決勝トーナメント進出の可能性がさらに狭まった。

最終戦で負ければ1点差でも厳しい状況に陥り、特にリヤド・マフレズ率いるチームはベスト3から脱落する危険性がある。

引き分けでも残留できるが、得失点差などの複雑な計算を避けるには勝利が最善だ。

現在、グループ3の3位スコットランドは勝ち点3、得失点差-3。最終節を待つアルジェリアは得失点差-2だ。

アルジェリアがオーストリアに1点差以上で敗れると、状況はさらに複雑になる。

さらに、グループ2位はラウンド32でスペインと当たるため、両チームとも戦術的な計算を迫られる。それでも、ベスト3が確定していないアルジェリアには冒せるリスクは少ない。

セネガルも状況は厳しい。

セネガルも同様で、グループ9で勝ち点0、得失点差-3の3位。

「テランガの黒豹」は第3節でイラクに勝利し、得失点差を挽回することが急務だ。

勝利だけでは足りないシナリオも想定され、2点差以上の勝利が理想だ。

グループステージ終盤は各試合の結果で3位順位表が刻々と変わるため、残されたチャンスは少ない。

韓国は敗れたが突破へ前進。アルジェリアとセネガルは最終節でさらにプレッシャーがかかる。グループステージの最後まであらゆる可能性が残る。