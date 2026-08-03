ノア・アトゥボルが、現在の日常をまったく別の形で思い描いていたことは、公然の秘密だ。チームメートたちが最近、絵のように美しいアルプスの景色を背に新シーズンへの準備を進める一方で、彼は現所属先であるSCフライブルクの練習場にたった一人で残った。欧州のトップクラブ、できればイングランドでプレーしたいという目標には、契約満了の1年前に移籍希望を伝えてから数カ月がたった今も、ほど遠いままだ。

自身の要求を満たす新天地を、この24歳はいまだ見つけられていない。早期解決の気配もない。DFBの未来を担う存在と見なされるこの高い才能を持つGKは、大きく読み違えた。「おそらく私たち全員が、この特殊なGK市場で動きが出るのがどれだけ遅いかを少し見誤っていたのかもしれない」と、SCのスポーツディレクターであるクレメンス・ハルテンバッハは先日、kickerに対して総括した。

アトゥボルのクラブ探しだけが難航しているわけではない。そのことは、ほかの著名な例を見ても分かる。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックスへのレンタル移籍成立は数週間にわたって長引いており、それまで無所属だったシュテファン・オルテガは一見すると異例のオリンピアコス・ピレウス移籍を実行した。そしてアレクサンダー・ニューベルもトップリーグのどこにも活躍の場を見いだせず、やや驚きをもってベシクタシュ・イスタンブールと契約した。

GK市場が単純に飽和している、という一見もっともな見方だけでは不十分だ。高い才能を持つ守護神たちがクラブレベルでは一見してより控えめな選択を強いられる、あるいは完全に取り残されかねない背景には、複数の要因が決定的な役割を果たしている。

停滞するGK市場：最大の問題はイングランドにある

動きが乏しい最大の原因は、何よりもまずイングランドにある。より正確に言えばプレミアリーグだと、マルクス・クレーシェも最近kickerで触れていた。「どのクラブもまずは売却しなければならないというのが分かる。イングランドの買い手市場が本格的に始まるのは今からだ。彼らが市場に資金を持ち込む。他の国々は、もはや本当に大きなお金を市場に持ち込んでいない。バイエルンは今投資したが、あそこはわれわれの業界のトップで、前提条件が違う。他のすべてのクラブは収入を必要としているから、売却を待っている。われわれはすでに8000万ユーロ以上の収入を得ており、それが加入面での移籍にも確実に役立った」と、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ担当取締役は語った。

クレーシェが言及していたのは、決してGK市場だけではなく、世界全体の市場だ。絶対的なトップクラブを除けば、他のリーグはある意味でイングランド頼みになっている。スペイン、フランス、イタリアの多くの中堅・下位クラブは、バルサ、レアル、インテル、PSGのような絶対的トップクラブを除けば、市場を変えるようなドミノ効果を引き起こすGKやフィールドプレーヤーを獲得できる状況にそもそもない。

興味深いのは、SPOXの情報では、プレミアリーグの控えGKが他のトップリーグの正GKよりも高給を得ているという点だ。イングランド市場が目を覚まして初めて、最も多くの資金が滝のように他リーグへ流れ、各市場へと分配される。下位リーグにまでだ。もっともイングランドでは伝統的に動き出しが非常に遅く、これがここまで比較的静かな移籍市場にも表れている。サッカーで夏枯れとして知られる現象は、移籍市場にも同じように当てはまる。

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異常なアンバランス：マンチェスター・シティの控えGKが4000万ユーロ超で移籍へ

このアンバランスさを示すもう一つの証拠が、ジェームズ・トラッフォードの移籍だ。複数メディアの一致した報道によれば、リーズ・ユナイテッドからマンチェスター・シティへ4000万ユーロを大きく超える金額が支払われるという。夏の2025年に復帰して以降、ジャンルイジ・ドンナルンマの第一控えという立場にありながらも、ユース時代を過ごしたクラブのゴールを17試合で守った。それでも、その出場機会が、当時22歳だった彼のためにスカイブルーズが解除条項によってバーンリーFCへ支払った3120万ユーロという法外な金額を正当化するものではない。それにもかかわらず、マンチェスター・シティはこの短い在籍期間でしっかりとした移籍益を手にすることになる。

後任にはオリンピック・マルセイユのルッリが来るとされており、34歳にしてキャリアの終盤をもう一度高く売る形になりそうだ。だが、フライブルクに約2000万ユーロをもたらすとされるアトゥボルのようなカテゴリの新たな正GKを、フランスで財政力を欠くこの伝統あるクラブは、マンチェスターから得る比較的少額の数百万ユーロでは獲得できない。そのため、1段階か2段階ほど下の棚から探すことになる。

ルッリに当てはまることは、ある意味でニューベルにも当てはまる。直近3年間VfBシュトゥットガルトへレンタルされていたW杯出場選手についても、トップリーグを離れてベシクタシュ・イスタンブールへ向かう、その意外性があり同時に批判的な視線も向けられた移籍では、金銭面が最重要の要素だった。希望していたイングランドでは市場がなかった。他方で、島国の外にある他クラブには、移籍金と高額年俸を含む総額パッケージを到底負担できなかった。

給与面での不足を埋め合わせるため、彼はFCBからの補填金にまでこだわったとも伝えられている。一方、近年低迷していたトルコのトップクラブにとっての資金源は、不動産建設プロジェクトで、最大4億ユーロの売上をもたらす見込みだ。SPOXの情報では、トルコの大都市への移籍は最終的に、潤沢な資金と、欧州カップ戦出場の可能性があるクラブでの確実なレギュラーの座、この両方を踏まえたコンセンサスによる決断だった。オルテガの場合と似ている。

資金の蛇口は閉まった：サウジアラビアはもはやイングランドの代替ではない

つまり、使える資金が少ないクラブに残される選択肢は一つしかない。素早く主導権を握ることだ。ドイツでは、このパターンは何年も前から明確に見て取れる。財政面で抜きん出ているFCバイエルンでさえ、加入面ではナタニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの獲得によって移籍活動を早々に終えており、予想に反して大物スターの誰かが退団しない限り、これ以上動くことはないだろう。

移籍市場の動きをさらに遅らせたのがW杯だ。選手も代理人もまず休暇を取っていたため、焦点はアメリカに向けられており、今になってようやく徐々に日常業務へ戻ってきている。さらに、サウジアラビア市場にも目に見える変化が起きている。裕福なシェイクたちは資金の蛇口を閉めたようで、イングランドに代わる市場が一つ消えた形だ。そのことは、クリスティアーノ・ロナウドのクラブであるアル・ナスルを巡る最近の噂によっても裏づけられている。砂漠の国の政府系投資ファンド（PIF）が、多額の負債を理由に同クラブへ移籍禁止処分を科したというのだ。負債額は1億8700万ユーロ強に上るとされている。

経験則では、移籍市場が再び本格的に動き出すのは8月中旬になってからだ。各リーグで選手たちがプレーし、自らを示して納得させられるようになってからである。そうなると放出するクラブにとっては後任を見つける時間も少なくなり、それがまた価格上昇を招く。ここ数年繰り返されてきたシナリオであり、当然ながら今回もまた、様子見を続けるイングランドのクラブに有利に働いている。

したがって、アトゥボルがまだ去ってもいない段階で、SCフライブルクがミオ・バックハウス（SVヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロ）という後継者確保に早々と動いたことも不思議ではなかった。そうでなければ、ブライスガウのクラブは9月1日の移籍市場閉幕直前に退団が起きた場合、代役なしの状態に陥る危険があったからだ。しかも、アトゥボル売却によって見込まれる高額収入があれば、SCFに対する移籍金要求も確実に上がっていたはずだ。

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バイエルンにとっても無名ではない：ノア・アトゥボルの代理人は読みを誤った

それだけに、アトゥボルが自ら、あるいはそう仕向けられて入り込んだこの状況は、なおさら驚きを誘う。彼、そしてとりわけ代理人たちが完全に読み違え、市場を見誤ったのではないかという疑いは明白だ。チームごとに与えられる枠が少ない分、GK市場が一般的にやや難しいことは誰もが分かっていたはずだ。しかし、ここまで示してきた問題をこれほど誤認したことは、なかなか説明がつかない。

しかも、アトゥボルの代理人事務所は決して無名ではない。2026年1月、つまり移籍希望が明らかになる数カ月前から、彼はスター代理人アリ・バラト率いるEpic Sportsのサポートを受けている。この人物はFCバイエルンにとっても無縁の存在ではない。昨夏、このイラン人代理人はニコラス・ジャクソンのチェルシーへの高額レンタル移籍を取りまとめ、その後「アリ・バラトはゲームを再定義した」という見出しの、あまりにも奇妙なプレスリリースで、何よりもまず自分自身を称賛した。この文書は移籍の公式発表からわずか13分後に出され、業界では通常そこまで詳細には公表されない数字まで含まれていた。

バラトのもとには今や名のある選手たちが数多く集まっており、それだけにアトゥボルの件での見誤りはいっそう不可解に映る。さらに言えば、2025年末にはイタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』から年間最優秀代理人賞まで授与されていた。2023年に続いて2度目であり、これによって同じく2度の受賞歴を持ち、長年CR7の代理人を務めたジョルジュ・メンデス（Gestifute）と肩を並べた。

だが、「幼い頃からの大ファン」だというプレミアリーグ行きの夢を、彼はここまでクライアントにかなえてやれていない。ハルテンバッハによれば、アトゥボルは現在移行段階にあり、「自らクラブと個人的な話し合いを行っている」という。しかし、期待されたドミノ効果は依然として起きておらず、彼の重要なポジションでは起きない可能性すらある。そのうえ、彼はそれでも新天地に一定の条件を求めている。報道によれば、ハル・シティとコヴェントリー・シティは彼にとって少なくとも1段階小さすぎた。アトゥボルは両昇格クラブに断りを入れたという。

いずれにしても、最善の解決策を探す時間はもうあまり残されていない。さもなければ、アトゥボルにはフライブルクのスタンドで無駄な1年を過ごす危険がある。ドイツ代表のゴールにおける空席となっている正守護神の座に向け、新監督ユルゲン・クロップにアピールするチャンスもないままに。それまでは、彼と憧れの地との関係ステータスは依然として複雑なままだ。そして、よりによってその理由はプレミアリーグそのものにある。



