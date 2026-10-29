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ACミランのベテランMFルカ・モドリッチが、今季リーグ戦初黒星について厳しく率直に振り返り、ボローニャ戦で後半に崩れたことは予想外だったと認めた。新体制でシーズンを順調にスタートさせていたものの、クロアチア人MFは、サン・シーロでの4-2の勝利はアウェーチームにふさわしい結果だったと語った。

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ミランの開幕からの無敗がストップ

ミランは水曜日、ホームでボローニャに2-4で敗れ、セリエA開幕からの無敗が途絶えた。前半45分は堅実な戦いを見せたものの、ルベン・アモリム監督率いるチームは後半に崩れ、シーズン序盤に築いた勢いを失った。

モドリッチは負傷したフィカヨ・トモリに代わり、ハーフタイムから出場。しかし、41歳のベテランも流れを食い止められず、アウェーチームが試合を完全に支配した。この結果、ミランは開幕からの9試合で勝ち点18の5位となっている。

モドリッチ、ボローニャ戦の敗北を厳しく振り返る

モドリッチは『Sky Sport Italia』の取材で、チームが後半に崩れたことを率直に振り返った。クロアチア人MFは、試合の流れが突然変わったことにチームも衝撃を受けたと認めた。

「悪い負け方だった。特に前半を考えれば、予想していなかった。ここまでリーグ戦ではうまくやれていたと思うし、今夜が初めての敗戦だ。後半は競り合いで何度も負けた。セットプレーからの失点は不運だったし、あの瞬間から僕たちは意気消沈してしまった。負けて当然だった」と認めた。

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それでもモドリッチは、チームメートに前を向くよう促した。「言い訳はできない。負傷者は出ているが、次の試合がすぐにあるのは前向きなことだ。今夜までは本当にうまくやれていた。だから楽観的な姿勢を保ち、土曜日に立て直せることを願わなければならない」と続けた。

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アモリムの戦術改革は引き続き軌道上に

ボローニャ戦の敗北で一時的な弱さが露呈した一方、ミランのチーム内では全体として前向きな見方が揺らいでいない。今季リーグ戦で2アシストを記録し、シーズン終了まで契約を結んでいるモドリッチも、アモリムが進める戦術改革への支持を表明した。

「僕たちは正しい方向に進んでいると思う。監督は新しいアイデアと新しいプレースタイルを携えてやって来た。僕たちはその考えと、監督が求めることを理解しようとしている」とMFは語った。

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チームがまだ適応の途中にあることを認めたモドリッチは、忍耐の重要性も強調した。「先ほども言ったように、今夜まではうまくやれていた。もっとできることは常にあるが、僕たちはまだ改善する必要があるし、シーズンを通じてそれを実現したい」と付け加えた。

傷ついたミランを同じ街のライバル、インテルが待ち受ける

アモリム監督率いるチームには、週半ばの落胆を引きずる時間はない。土曜日には同じ街のライバル、インテルとの重要な一戦が迫る。激しい戦いが予想されるこの試合で立ち直れるかどうかは、チームの精神的な強さを厳しく試すことになる。

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ミランは週末を前に、負傷で交代を余儀なくされたトモリを受け、守備陣の起用可能な選択肢も見極める必要がある。この1敗によって好調なシーズンの滑り出しを台無しにしないためにも、インテル戦で良い結果を得ることが重要だ。