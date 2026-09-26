主役のシセ「ミランは代表入りに向けて僕を助けてくれる」

「ここまで順調に来ていてうれしいですが、感情はできるだけ脇に置くようにしています。その方がより集中できて、全力を出せるからです。自分の持っているものをこれからも示し続けたいです」。アルファジョ・シセが、ティッレーニア合宿地からこう語った。シルヴィオ・バルディーニ率いるU-21イタリア代表のチームメートとともに、2027年欧州選手権予選の次戦に向けて準備を進めている。





エンポリPrimavera戦でハットトリックを決めたミランの選手は、明日に控えるスペツィアPrimavera戦でも再現を狙う。これは来週木曜のアルメニア戦に向けてエレバンへ出発する前、U-21イタリア代表にとって最後の親善試合となる。その後、10月5日にはペスカーラでグループ最終戦のポーランド戦が行われる。「多くを語る必要はありません。予選通過を追い続けるために勝たなければならないです」と、このFWは語り、目標到達をイタリアで祝えることを願っている。

「ホームで予選通過を決められる可能性があると思うと、さらに刺激になりますし、もっと力を出そうというモチベーションにもなります。ファンの前でプレーできることを楽しみにしていますし、大勢来てくれることを期待しています。一緒にその瞬間を味わいたいので」。個人的な面では、トレヴィーゾ生まれの20歳は、自身が重要な時期を過ごしていることを理解している。「ミランにいることが自分の成長につながっています」とシセは話し、「そこで学んでいるすべてを代表でも伝えられればと思っています。ここのグループは特別で、まるで家にいるような気持ちです。みんなで多くの時間を一緒に過ごし、絆を築いていますし、それがピッチでも表れています」と続けた。