主役が、オランダ代表史上最も奇妙な交代についてインタビューを拒否した。

ヤスパー・シレッセンは、2014年W杯を扱う『Andere Tijden Sport』の出演を拒否した。司会者ディオーネ・デ・グラフが、金曜放送の『Carrie op Vrijdag』で明かした。

番組は、準々決勝コスタリカ戦で起きたGK交代に焦点を当てる。当時、ファン・ハール監督は延長戦でシレッセンをベンチに下げ、ティム・クルルを投入。クルルはPK戦で2本を阻止し、オランダの英雄となった。

テン・ナペルは金曜の番組で、日曜の特集にシレッセンが出ないことを明かした。デ・グラフは「何度も打診したが本人は応じず、理由は推測するしかない」と語った。

「辛すぎて考えたくないのかもしれない」とデ・グラフは想像する。「でも映像を見ると、クルルが最後のPKを止めた瞬間、シレッセンは全力で喜んでいる。本当に全速力で駆け寄っている」

同ドキュメンタリーではファン・ハールも登場し、「シレッセンはPKで賭けに出るが、賭けてはいけない。私はそれを嫌っている」と語る。また、彼はシレッセンに「動くな」と説得したが失敗したと明かした。

デ・グラフによると、ファン・ハールが挙げたのはグループリーグのオーストラリア戦（3-2で勝利）でシレッセンがPKを止められなかった場面だ。 「もしシレッセンがあのPKを止めていれば結果は変わっていたかもしれない。しかし彼は止めなかった。彼らはクルルのような“ハーグ流のブラフ”と気迫、自信を持つ選手を求めていたのだ」とデ・グラフは語った。