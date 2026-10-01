ビルトの報道によると、バイエルン・ミュンヘンのベテラン、セルジュ・ニャブリが木曜夜、アリアンツ・アレーナでドイツ代表を主将としてピッチに導くことになる。

それによれば、31歳のニャブリはセルビア戦でも先発メンバーに名を連ねる見込みだ。代表通算61試合出場を誇るニャブリは、現時点のクロップのメンバーの中でも最も経験豊富な選手でもある。

水曜日の記者会見で、このキャプテンについて問われた代表監督はまだ明かさず、誰がその役割を担うのかは口にしなかった。

通常であれば、ニャブリのバイエルンでのチームメートであるヨシュア・キミッヒがドイツ代表の正キャプテンだが、このMFはセルビア戦とギリシャ戦に向けた代表戦の第2部に向けてクロップから招集されず、そのためチームを離れた。

一方のニャブリは、クロップ体制のドイツ代表で最初の2試合後もチームに残ることを許された6選手のうちの1人だった。オランダ戦（1-1）とギリシャ戦（0-1）では途中出場している。

ドイツ代表はセルビアとの2試合でわずか勝ち点1にとどまっており、ほぼ勝利が必要な状況に追い込まれている。敗れればリーグB降格の危機があり、それによってEURO 2028予選の組み合わせ抽選に関して影響が及ぶ可能性もある。