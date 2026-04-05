主将不在がレアル・マドリードを苦しめる…その才能が敵を圧倒する

スペイン紙『マルカ』の分析によると、土曜日に開催されたラ・リーガ第30節のレアル・マヨルカ戦で、レアル・マドリードのウルグアイ人スター、フェディ・バルベルデが欠場したことが、2-1での敗北に極めて大きな影響を与えたという。

同紙の著名な記者パブロ・ポロ氏は、バルベルデの影響力は得点力やペナルティエリアへの侵入能力にとどまらず、ピッチ上、そしておそらくピッチ外でもキャプテンを欠くチームに与えるリーダーシップにあると指摘した。

ポロ氏はさらに、「レアル・マドリードはマヨルカ戦で、バルベルデ抜きでリーグ優勝をかけて戦っていた。そして、あの結果になった」と付け加えた。

また、「チームの守備面の危機は深刻化している。勝利を目指すならチームは後ろから構築されるものだが、このチームは守備面で相手に多くのチャンスを与えてしまっている」とも指摘した。

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また、ポロは今後の展開に懸念を示した。マヨルカ戦の後半、アルヴァロ・アルビレウア監督の采配に対する反応の欠如やその影響力の弱さを踏まえ、ベリンガム、マスタンティーノ、さらにはヴィニシウスの出場も、レアル・マドリードがリーグ優勝を争っているという印象を与えなかったと指摘した。

一方で、同レポートは、唯一の朗報はミレッタオの復帰であると見なした。彼は出場した期間中、レアルが今シーズン何かを成し遂げるために不可欠な中心的なディフェンダーであることを明らかに示していた。一方で、「チャンピオンズリーグが『王者のチーム』に残された唯一の希望となっている」という兆候が見られる。