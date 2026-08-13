ここまでは、アタカン・カラゾールにとって順風満帆の夏とはなっていない。VfBシュトゥットガルトのMFにとって、2025/26シーズンはややつまずき気味のスタートとなったものの、DFBポカール決勝進出と、さらにもう1年のチャンピオンズリーグ出場権獲得によって、本来であればかなり穏やかな形で幕を閉じていた。そうした中でカラゾールは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップでもトルコ代表としてプレーできるのではないかという、もっともな期待を抱いていた。

しかし最終的に、代表監督ヴィンチェンツォ・モンテッラは29歳を招集しない決断を下した。守備的MFの中央には、ハカン・チャルハノール（インテル・ミラノ）、イスマイル・ユクセク（フェネルバフチェ・イスタンブール）、サリフ・エズジャン（BVB）といった実力者がそろっており、競争相手はあまりにも強力かつ名の通った顔ぶれだった。そのため、予備登録メンバーには名を連ねていたカラゾールは、最終メンバー発表の日にトルコの26人枠から外れ、トルコがすでにグループステージで大会を終えたW杯を、見守ることしかできなかった。

それでもカラゾールは、少なくともそのぶんVfBのプレシーズン準備に最初から参加できる、と考えたに違いない。チームメートの一部がまだアメリカに滞在していたり、その後に待望の夏休みに入ったりする中、彼はセバスティアン・ヘーネス監督とそのコーチングスタッフに初日からアピールし、新シーズンのレギュラー獲得への意欲を示すことができたはずだった。

getty

チェマ・アンドレスがVfBシュトゥットガルトでアタカン・カラゾールの立場を脅かした

それから1カ月あまりが過ぎ、夏の準備はすでに本格化している。ワールドカップに参加していた選手たちや休暇組も戻ってきた。しかし、シュトゥットガルトにおけるカラゾールの立ち位置は、公式なトレーニング開始以降、決して良くなってはいない。むしろ逆だ。29歳は新シーズン開幕のおよそ1週間前にして、ここ最近では珍しいほどの強いプレッシャーにさらされており、レギュラーの座だけでなく、チーム内のリーダーとしての役割までも最終的に失う危機にある。

先発の座を懸けて争わなければならない状況自体は、29歳にとって決して目新しいものではない。ちょうど1年前にも、カラゾールは似たような立場に置かれていた。VfBがレアル・マドリーから極めて将来有望なMFタレント、チェマ・アンドレスを獲得した際、ヘーネス監督が21歳のスペイン人の資質を、自身の主将のそれ以上に評価していることはすぐに明らかになった。

そのためカラゾールは、シーズン序盤の3分の1では少なくない試合でベンチに座ることになった。チェマ自身がプレーの中でいくつかの不安定さを見せ、加えて結果も伴わなくなって初めて、ヘーネスはプランを変更し、不動の存在だったアンジェロ・シュティラーの相棒としてカラゾールを先発に戻した。そこから彼はシーズン終了までその座を維持した。特に後半戦では高い稼働を見せ、警告による出場停止と退場処分による出場停止を除けば、可能だった16試合のうち13試合で先発出場した。ヘーネスが完全に起用を見送ったのはわずか2度で、やや驚くべきことに、その中にはポカール決勝も含まれていた。

アタカン・カラゾールはVfBシュトゥットガルトで主将の座も危ういのか？

それでも、この夏の状況はやや異なる。VfBの中盤中央では、依然としてシュティラーを外すことはできず、守備ライン前の2枠のうち1つはすでに埋まっている。そのドイツ代表選手の隣のポジションを争うのは、カラゾールとチェマという昨季からのライバル2人に加え、TSGホッフェンハイムからフリーで加入したグリシャ・プレメルだ。

とりわけそのプレメルは、バイエルン州キームゼーで行われたシュヴァーベン勢のトレーニングキャンプで強い印象を残した。そもそも彼は、ヘーネス監督にとって絶対的な希望補強でもある。純粋にスポーツ面だけを見れば、カラゾールにとっての状況は、まだ経験の浅かったチェマに“だけ”対処すればよかった昨年より、さらに明らかに厄介だと言えそうだ。

そしてもちろん、キャプテンマークの問題もある。2019/20シーズンからVfBのユニフォームを着ており、長年続くシュトゥットガルトの上昇気流を象徴する存在の1人でもあるカラゾールは、ピッチ上でのパフォーマンスだけでなく、これまでもシュトゥットガルトにとって重要な要素だった。とりわけヘーネスが高く評価していたのは、ピッチ上でのリーダーシップと、チーム内での牽引役としての資質だった。

来季に向けては、その役割も少なくとも見直しの対象となっている。ヘーネスはFCエヴァートンとのテストマッチの際、まだ最終的にキャプテンを決めていないと説明した。とりわけFWでファンの人気も高いデニズ・ウンダブが、VfB指揮官の中で最有力候補とみられており、決定はDFBポカールのハンザ・ロストック戦という最初の公式戦の直前まで持ち越される見通しだ。「テストマッチの段階では、まだそのことは考えていない。でも、いずれはもちろん決断を下すことになる」

カラゾールはここ2年間、キャプテンとして「非常に良い」働きをしてきたが、それでももう一度よく考えたいとヘーネスは語った。一方でウンダブ本人は、今では親しい友人となったカラゾールをめぐる状況について、外交的にこう話している。「たとえ自分がキャプテンになったとしても、アタは僕のキャプテンのままだ」

Getty Images

アタカン・カラゾールにVfBシュトゥットガルトでの未来はまだあるのか？

もしカラゾールがシュヴァーベン勢で本当にキャプテンマークを失うことになれば、それはシュトゥットガルト首脳陣が、彼をもはやスポーツ面で最上位の存在とは見なしていないことを示す、さらなる兆候となるだろう。直近では、29歳は厳しい状況にもかかわらずVfBで踏ん張り、決して逃げ出すつもりはないと伝えられていた。だが、Bild紙は今回、適切なオファーがあれば売却ももはや排除されていないと報じている。

一方このところトルコメディアでは、トラブゾンスポルの関心が取り沙汰されている。もし実現すれば、エッセン生まれの彼にとってドイツ国外で初めての挑戦となる。それでもVfBは、腕章の有無にかかわらず、チーム内、そして何よりウンダブから非常に慕われているリーダー格を失うことになる。疑いなく、その喪失は過密日程の中でスポーツ面にも影響を及ぼすだろう。何しろ、以前にも前兆は決して良くなかったが、それでも最後にはカラゾールがレギュラーの座を守り抜いたのだから。