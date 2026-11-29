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カタルーニャ紙の報道によると、ラ・リーガ第14節のレアル・マドリー対デポルティーボ・アラベス戦を裁いたセサル・ソト・グラード主審は、試合報告書においてレアル・マドリーの選手たちに明らかに寛容な対応を取っていたという。

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これは試合終盤に起きた抗議を受けてのもので、その抗議はレアル・マドリーの複数の選手、さらにはポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョに対するより厳しい処分につながる可能性もあった。

カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、主審の報告書は、モウリーニョが主審に向けて口にした不満とはまったく異なる実態を浮き彫りにした。試合中のポルトガル人指揮官の振る舞いについても、試合終了後のレアル・マドリーの選手数人の反応についても、主審はレアル・マドリーに寛容な対応を見せていたのだ。

同紙は「ジョゼ・モウリーニョについては、主審が前半44分にイエローカードを提示しており、その理由として『私の判定に対する言葉、行動、またはジェスチャーによる異議』と記している」と伝えた。

さらに「主審は、カード提示直後のポルトガル人指揮官の反応を見逃した。この行為は退場処分に値する可能性もあった」と続けている。

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同紙はまた「試合終了直後の数分間にも激しい抗議があった。その少し前、主審はジュード・ベリンガムが得たPKの判定を取り消していた」とも報じた。

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6人の選手がセンターサークルで主審を取り囲み、レアル・マドリーのマッチデレゲートで元審判のメヒア・ダビラがピッチに入らざるを得ない事態となった。

このグループにはベルナルド・シルバ、カルロス・エスピ、キリアン・エンバペ、イブラヒマ・コナテが含まれ、その後アルダ・ギュレルとティボー・クルトワも加わった。

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これほどの抗議があったにもかかわらず、主審がイエローカードを提示したのはポルトガル人MFベルナルド・シルバのみだった。

主審の報告書には、この警告について「私の判定に対する言葉による異議」と記されている。

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同紙は、状況の性質を考えれば、主審はさらにイエローカードを提示することも、場合によっては選手を退場させることもできたと指摘している。

優勝争いで痛恨の一敗

レアル・マドリーはホームでデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れ、ラ・リーガの優勝争いで大きな痛手を負った。首位との差を縮める好機を逃す結果となった。

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この敗戦により、レアル・マドリーの公式戦連勝は10でストップ。今シーズン初のホームでの黒星となり、首位争いで後退したこともあって、モウリーニョへの重圧は一段と強まった。

アラベスはホームチームの守備のミスを突いた。22分、ディーン・ハウセンからGKティボー・クルトワへの誤ったパスを拾ったトニ・マルティネスが先制点を奪うと、61分にはアンヘル・ペレスが追加点を挙げた。

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レアル・マドリーは終盤に反撃に出て、キリアン・エンバペが1点を返したものの、同点ゴールは生まれず、アラベスがサンティアゴ・ベルナベウから貴重な勝ち点3を持ち帰った。

試合後、モウリーニョは敗戦の責任を認め、チームにはフィジカル面のフレッシュさが欠けており、相手の守備的な戦い方に十分対応できなかったと強調した。

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指揮官は、アラベスが自軍の選手たちに対してスペースを消し、素早い攻撃への切り替えを武器にしたことで、守備を崩してペナルティエリアに進入するのが難しくなったと説明した。

さらにポルトガル人指揮官は、試合中の采配、とりわけ攻撃の効率を高めようとした選手交代が期待した効果を生まなかったと指摘。チームは長い時間ボールを保持したものの、ポゼッションを決定機につなげる力が欠けていたとの見方を示した。