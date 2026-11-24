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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がモロッコに優勝を認めた裁定を覆し、セネガルの2025年アフリカネイションズカップ優勝が復活した。CASは全会一致で、1月にラバトで行われた決勝でセネガルが抗議のためピッチを離れた後、試合を再開した主審の判断は「単独の権限」の範囲内だったと裁定した。

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CAS、モロッコへの優勝認定を覆す

セネガルは2025年大会の優勝を剥奪した裁定に対する上訴で勝利し、約10カ月に及んだ法廷闘争に決着がついた。セネガルは1月の決勝で開催国モロッコを延長戦の末に1-0で下し、パプ・ゲイェが決勝点を挙げていた。

しかし、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会は3月17日、セネガルが抗議のためピッチを離れた行為は大会規則に違反すると判断し、モロッコの3-0での勝利を認定した。『BBC Sport』によると、CASの仲裁人3人による審理は10月8日にローザンヌで行われた。

決め手は試合再開を判断する主審の「単独の権限」

仲裁人3人は、セネガルがピッチに戻った後に試合を再開したジャン＝ジャック・ンダラ主審の判断を全会一致で支持した。CASは声明で「試合を再開するか中止するかの判断は、最終的に主審の単独の権限に属する」と述べた。

声明はさらに「主審は試合再開の笛を吹くことで、再開の条件が満たされたと判断した。両チームが再びピッチに立ち、双方が再開の意思を示していた」と説明した。

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混乱に見舞われた決勝の経緯

騒動が起きたのは後半アディショナルタイムだった。イスマイラ・サールのヘディングによるゴールがアクラフ・ハキミへのファウルで取り消された直後、ンダラ主審はエル・ハジ・マリック・ディウフがブラヒム・ディアスを引っ張ったとして、モロッコにPKを与えた。当時セネガル代表を率いていたパプ・ティアウ監督は、抗議のため複数の選手を連れてトンネルへ引き揚げた。

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15分以上の中断を経て試合が再開されると、ディアスのパネンカ式のPKをエドゥアール・メンディがセーブ。その後、延長戦でゲイェがゴールを決めた。CASの裁定を受け、CAFのパトリス・モツェペ会長は 裁定を尊重すると表明 し、長期にわたる争いに終止符が打たれた。

セネガルは歓喜、モロッコはまだ声明なし

セネガルサッカー連盟は、トロフィーを掲げる写真に「再び、そしていつまでもアフリカ王者」と添えてSNSに投稿し、裁定を祝った。

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モロッコサッカー連盟はまだコメントしておらず、この裁定で同国のサポーターの間の議論が収まるとは考えにくい。両国はすでに2027年大会の出場権を獲得している。